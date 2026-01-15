Молодежные турниры15 января 2026, 04:27 | Обновлено 15 января 2026, 04:47
ФОТО. УАФ провела тренерский семинар в Виннице по методологии Ман Сити
В УАФ поделились 5 интересными тезисами с обучения
15 января 2026, 04:27 | Обновлено 15 января 2026, 04:47
Представители Украинской ассоциации футбола (УАФ) провели тренерский семинар в Виннице.
Это первый семинар в 2026 году по методологии академии Манчестер Сити.
В УАФ поделились 5 интересными тезисами по обучению одной из самых успешных футбольных школ мира.
Ранее Украинская ассоциация футбола совместно с региональными ассоциациями объявила старт всеукраинской серии семинаров на тему «Философия и методология академии «Манчестер Сити».
