КОНТЕ – о Хойлунде: «Талант раскрывается под правильным руководством»
Тренер Наполи считает своего нападающего особым талантом
Тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями о профессиональном росте нападающего Расмуса Хойлунда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».
«Расмус заметно спрогрессировал с момента своего перехода к нам. Ему всего 22 года, и мы разглядели в нем колоссальный потенциал.
Однако очевидно, что такие таланты должны развиваться под руководством тех, кто способен их совершенствовать: научить приносить пользу коллективу и грамотно выбирать позицию. Важно объяснять, в какой момент нужно идти на мяч, а в какой – врываться в свободные зоны.
Наша основная цель – неустанно развивать каждого футболиста, добиваясь того, чтобы они становились сильнее, чем были до прихода в наш клуб», – отметил Конте.
