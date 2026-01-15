Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
КОНТЕ – о Хойлунде: «Талант раскрывается под правильным руководством»

Тренер Наполи считает своего нападающего особым талантом

КОНТЕ – о Хойлунде: «Талант раскрывается под правильным руководством»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями о профессиональном росте нападающего Расмуса Хойлунда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

«Расмус заметно спрогрессировал с момента своего перехода к нам. Ему всего 22 года, и мы разглядели в нем колоссальный потенциал.

Однако очевидно, что такие таланты должны развиваться под руководством тех, кто способен их совершенствовать: научить приносить пользу коллективу и грамотно выбирать позицию. Важно объяснять, в какой момент нужно идти на мяч, а в какой – врываться в свободные зоны.

Наша основная цель – неустанно развивать каждого футболиста, добиваясь того, чтобы они становились сильнее, чем были до прихода в наш клуб», – отметил Конте.

Антонио Конте Наполи Расмус Хойлунд Серия A Манчестер Юнайтед
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
