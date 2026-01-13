Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Наполи за нападающего сборной Италии

«Аталанта» в последний момент перехватила Джакомо Распадори у «Ромы», сообщает Sky Sport Italia.

Нападающий сборной Италии, за которым длительное время охотилась «Рома», переходит из «Атлетико» Мадрид на правах полноценного трансфера за 22 миллиона евро плюс 1 миллион в виде бонусов.

На игрока претендовали «Рома» и «Наполи», однако в итоге конкуренцию за Распадори выиграла «Аталанта», которая воспользовалась трудностями конкурентов с возможностью потратить 20+ миллионов.

Джакомо Распадори перешел в начале августа 2025 года из «Наполи» в «Атлетико» Мадрид примерно за 26 миллионов евро. За время выступлений в Испании он провел 12 матчей в Ла Лиге, лишь один раз выйдя в стартовом составе, и отдал два ассиста. В Лиге чемпионов сыграл 108 минут в двух матчах и забил гол «Айнтрахту» из Франкфурта. Также имеет одно появление в Кубке Испании против «Атлетико Балеарес» и еще один забитый мяч.

