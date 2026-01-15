Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент Аль-Иттихад: «Я был готов заплатить Месси 1,4 миллиарда евро»
Саудовская Аравия
15 января 2026, 04:26
Президент Аль-Иттихад: «Я был готов заплатить Месси 1,4 миллиарда евро»

Анмар Аль-Хайли вспомнил о предложении, направленном нападающему Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент саудовского клуба «Аль–Иттихад» признался, что все еще надеется увидеть Лионеля Месси в составе своей команды.

Анмар Аль–Хайли упомянул о щедром предложении, которое было направлено нападающему «Интер Майами» в 2023 году, сразу после его ухода из «ПСЖ».

«Я был готов заплатить Месси 1,4 миллиарда евро. Однако он отклонил столь внушительный контракт, поставив на первое место интересы своей семьи. Я готов предоставить ему условия, при которых он получал бы любую желаемую сумму.

Срок соглашения мог быть неограниченным – хоть пожизненным. Наличие в составе величайшего игрока в истории футбола гарантировало бы нам чемпионский титул еще до стартового свистка», – сообщил Аль–Хайли.

Аль-Иттихад Джидда Лионель Месси Интер Майами чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: TNT Sports
