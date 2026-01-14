Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Канте готов пойти на уменьшение заработной платы ради возвращения в Европу
Турция
14 января 2026, 05:39
81
0

Французский хавбек уже ответил согласием на предложение турецкой стороны

Канте готов пойти на уменьшение заработной платы ради возвращения в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский хавбек Нголо Канте готов пойти на уменьшение финансовых аппетитов ради перехода в «Фенербахче», о чем информирует репортер Флориан Плеттенберг.

Действующий игрок «Аль-Иттихада» уже ответил согласием на предложение турецкой стороны. По имеющимся данным, Канте остался под впечатлением от трансферной политики клуба, последних достижений коллектива и общего вектора развития стамбульцев.

На текущий момент стороны еще не достигли финальной договоренности. Ряд ключевых моментов требует дополнительного обсуждения, в том числе согласование деталей сделки с саудовским «Аль-Иттихадом».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 34-етний полузащитник принял участие в 14 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

Н'Голо Канте Фенербахче Аль-Иттихад Джидда трансферы
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Источник
