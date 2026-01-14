Канте готов пойти на уменьшение заработной платы ради возвращения в Европу
Французский хавбек уже ответил согласием на предложение турецкой стороны
Французский хавбек Нголо Канте готов пойти на уменьшение финансовых аппетитов ради перехода в «Фенербахче», о чем информирует репортер Флориан Плеттенберг.
Действующий игрок «Аль-Иттихада» уже ответил согласием на предложение турецкой стороны. По имеющимся данным, Канте остался под впечатлением от трансферной политики клуба, последних достижений коллектива и общего вектора развития стамбульцев.
На текущий момент стороны еще не достигли финальной договоренности. Ряд ключевых моментов требует дополнительного обсуждения, в том числе согласование деталей сделки с саудовским «Аль-Иттихадом».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии 34-етний полузащитник принял участие в 14 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.
