Хаби АЛОНСО: «Я и понятия не имел, что пришел тренировать детский сад»

У бывшего главного тренера «Реала» Хаби Алонсо возник серьезный конфликт с игроками «Реала» еще в начале ноября, сообщает Marca.

По информации источника, во время одной из тренировок испанский специалист был раздражен отсутствием самоотдачи со стороны футболистов, их перешептываниями и недовольными лицами. Ситуация обострилась после эмоциональной реплики тренера, которая стала переломной.

«Я и понятия не имел, что пришел тренировать детский сад!», — сказал тогда Алонсо.

После этого атмосфера в команде заметно ухудшилась, а напряжение между наставником и игроками только росло, что впоследствии повлияло на решение руководства о его увольнении.