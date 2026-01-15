Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 не сыграет на Australian Open 2026

35-я ракетка мира из Франции Лоис Буассон, которая в прошлом году сенсационно добралась до полуфинала Ролан Гаррос, пропустит Открытый чемпионат Австралии 2026:

«Поехать в Австралию и сыграть на Australian Open было моей мечтой с самого детства. Я старалась сделать все, чтобы быть готовой к турниру, но я знаю, что спешка может навредить моему телу и здоровью, особенно в долгосрочной перспективе.

Мы приняли решение не участвовать в Australian Open, чтобы иметь возможность выступать на 100% в течение остальной части сезона. Я знаю, что это правильное решение, даже если оно было очень трудным.

Последние несколько месяцев я переживаю очень тяжелый период как в физическом, так и в психологическом плане, травмы мешают мне быть там, где я хотела бы быть, и делать то, что я люблю больше всего.

Сейчас важно принять это и вернуться сильнее и мудрее. Спасибо всем, кто меня поддерживает».

Лоис не выступает в Туре с конца сентября 2025 года, когда получила травму колена на турнире WTA 1000 в Пекине.

Буассон никогда не играла на кортах Australian Open.