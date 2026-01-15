Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 не сыграет на Australian Open 2026
Australian Open
15 января 2026, 04:25 |
126
0

Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 не сыграет на Australian Open 2026

Лоис Буассон пропустит мейджор в Мельбурне

15 января 2026, 04:25 |
126
0
Полуфиналистка Ролан Гаррос 2025 не сыграет на Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

35-я ракетка мира из Франции Лоис Буассон, которая в прошлом году сенсационно добралась до полуфинала Ролан Гаррос, пропустит Открытый чемпионат Австралии 2026:

«Поехать в Австралию и сыграть на Australian Open было моей мечтой с самого детства. Я старалась сделать все, чтобы быть готовой к турниру, но я знаю, что спешка может навредить моему телу и здоровью, особенно в долгосрочной перспективе.

Мы приняли решение не участвовать в Australian Open, чтобы иметь возможность выступать на 100% в течение остальной части сезона. Я знаю, что это правильное решение, даже если оно было очень трудным.

Последние несколько месяцев я переживаю очень тяжелый период как в физическом, так и в психологическом плане, травмы мешают мне быть там, где я хотела бы быть, и делать то, что я люблю больше всего.

Сейчас важно принять это и вернуться сильнее и мудрее. Спасибо всем, кто меня поддерживает».

Лоис не выступает в Туре с конца сентября 2025 года, когда получила травму колена на турнире WTA 1000 в Пекине.

Буассон никогда не играла на кортах Australian Open.

По теме:
Убедительный камбек. Калинина одолела польку и вышла в основу Aus Open 2026
Стародубцева пробилась в основную сетку Australian Open 2026
Жеребьевка Aus Open 2026. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Лоис Буассон Australian Open 2026 травма травма колена
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Теннис | 14 января 2026, 16:06 2
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте

Параллельно квалификации мейджора в Мельбурне проходят два турнира в Австралии

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 10
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Футбол | 14.01.2026, 22:02
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем