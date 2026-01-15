Черноморец подпишет защитника Оболонь. Контракт на 1,5 года

Одесский «Черноморец» усилился центральным защитником Василием Курко.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, с 30-летним футболистом подписан контракт сроком на 1,5 года.

Первую часть текущего сезона Курко провел в составе «Оболони». За киевский клуб защитник сыграл 11 матчей в УПЛ и отличился одним забитым мячом.

Несколькими днями ранее Оболонь распрощалась с Василием Курко. Теперь опытный защитник продолжит карьеру в Одессе.

14 января известный специалист Роман Григорчук официально стал главным тренером Черноморца. Он возглавил одесский клуб уже в третий раз.