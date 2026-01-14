Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Испания
14 января 2026, 22:02 |
Хаби получил 21 миллион евро

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 января 2026 года, мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

По информации издания El Gol Digital, контракт специалиста с королевским клубом был рассчитан на 3 года и по этому соглашению тренер должен был зарабатывать 7 миллионов евро в год. После расторжения договора «сливочные» должны выплатить Хаби всю сумму, предусмотренную по контракту, то есть полугодовой период Алонсо стоил «Реалу» 21 миллион евро.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.

По теме:
ФОТО. Густейший туман покрыл стадион, на котором Реал проводит матч в Кубке
Альбасете – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Первый выбор Арбелоа: где Лунин? Назван состав Реала на матч с Альбасете
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига компенсация финансы зарплаты
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
Falko
Тобто, щоб не писали, але не сам пішов - вигнали. Інакше б нічого не платили.
Ответить
0
DaVinci
Перед цим писали, що і контракті є пункт, що якщо його звільнять в перші пів року, то він отримає лише річну з/п
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Непогано ) Лаври Моурінью не дають спокою, той лише на звільненнях вже більше сотки лямів євро заробив. Так що є Алонсо є ще куди рухатися.
Ответить
0
