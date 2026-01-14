Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо

В понедельник, 12 января 2026 года, мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

По информации издания El Gol Digital, контракт специалиста с королевским клубом был рассчитан на 3 года и по этому соглашению тренер должен был зарабатывать 7 миллионов евро в год. После расторжения договора «сливочные» должны выплатить Хаби всю сумму, предусмотренную по контракту, то есть полугодовой период Алонсо стоил «Реалу» 21 миллион евро.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.