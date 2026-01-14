Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черноморец подпишет голеадора из Первой лиги и экс-игрока киевского клуба
Украина. Первая лига
14 января 2026, 20:29 | Обновлено 14 января 2026, 20:32
Черноморец подпишет голеадора из Первой лиги и экс-игрока киевского клуба

Андрей Хома и Василий Курко продолжат карьеру в составе одесского клуба

Черноморец подпишет голеадора из Первой лиги и экс-игрока киевского клуба
ФК Прикарпатье Ивано-Франковск. Андрей Хома

Одесский «Черноморец» продолжает активную работу на трансферном рынке после назначения на должность главного тренера Романа Григорчука, который заменил Александра Кучера.

К «морякам» присоединились бывший защитник киевской «Оболони» Василий Курко и один из лучших бомбардиров Первой лиги Андрей Хома, который ранее защищал цвета «Прикарпатья».

После 18 сыгранных туров Хома забил десять голов и разместился на третьем месте в рейтинге бомбардиров. С 1 января 24-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Курко ранее уже выступал за «Черноморец», где играл за вторую команду и U-19. Кроме того, в течении своей карьеры футболист защищал цвета донецкого «Металлурга», харьковского «Металлиста», луцкой «Волыни», ровенского «Вереса» и других украинских клубов.

«Черноморец» набрал 38 баллов после 18 туров и занимает третье место в Первой лиге, позволяющее попасть в плей-офф за право повыситься в элитный дивизион. Отставание от лидера – черновицкой «Буковины» – составляет десять пунктов.

Черноморец Одесса Андрей Хома Прикарпатье Ивано-Франковск Василий Курко Оболонь Киев Роман Григорчук трансферы свободный агент
Николай Тытюк
