Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Черноморец продолжит аренду игрока, который на контракте с Динамо
Украина. Первая лига
15 января 2026, 03:31 | Обновлено 15 января 2026, 03:54
113
1

Источник: Черноморец продолжит аренду игрока, который на контракте с Динамо

Защитник Владислав Герич, скорее всего, продолжит карьеру в Одессе

15 января 2026, 03:31 | Обновлено 15 января 2026, 03:54
113
1 Comments
Источник: Черноморец продолжит аренду игрока, который на контракте с Динамо
ФК Черноморец. Владислав Герич

Одесский «Черноморец» близок к продлению аренды защитника киевского «Динамо» Владислава Герича. 21-летний футболист с большой вероятностью останется в Одессе еще как минимум на 6 месяцев.

Герич осенью выступал за «моряков» на правах аренды (11 матчей и 2 гола в Первой лиге, 1 игра Кубка Украины). В клубе рассчитывают на игрока и в дальнейшем, поэтому в Одессе работают над пролонгацией арендного соглашения с «Динамо».

Кроме того, 29-летний Александр Каплиенко, как сообщал Sport.ua, покидает ЛНЗ и находится на финальной стадии переговоров с «Черноморцем». Игрок может присоединиться к одесситам в статусе свободного агента и закрыть проблемную позицию левого защитника после ухода из команды Александра Османа.

Ожидается, что окончательные решения по обоим футболистам могут быть приняты в ближайшее время, после того как Роман Григорчук стал главным тренером «Черноморца».

По теме:
Черноморец подпишет защитника Оболонь. Контракт на 1,5 года
ФОТО. Полесье прибыло в Испанию. Состав команды на зимние сборны
Клуб Украинской Премьер-лиги вышел из отпуска без двоих легионеров
Черноморец Одесса Динамо Киев Владислав Герич трансферы УПЛ трансферы аренда игрока ТаТоТаке Александр Каплиенко Александр Осман ЛНЗ Черкассы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14 января 2026, 07:57 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»

Британец – о бое Джошуа и Пола

Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Футбол | 14 января 2026, 22:02 21
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере

«Ноттингем Форест» больше не хочет видеть Зинченко в команде

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Во время протестных акций в Иране было убито трое спортсменов
Футбол | 15.01.2026, 03:13
Во время протестных акций в Иране было убито трое спортсменов
Во время протестных акций в Иране было убито трое спортсменов
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Футбол | 14.01.2026, 22:02
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Стало известно, сколько Реал заплатил за увольнение Алонсо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
І давно Герича перевели у захист? ))
Ответить
0
Популярные новости
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 18
Биатлон
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем