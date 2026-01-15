Источник: Черноморец продолжит аренду игрока, который на контракте с Динамо

Одесский «Черноморец» близок к продлению аренды защитника киевского «Динамо» Владислава Герича. 21-летний футболист с большой вероятностью останется в Одессе еще как минимум на 6 месяцев.

Герич осенью выступал за «моряков» на правах аренды (11 матчей и 2 гола в Первой лиге, 1 игра Кубка Украины). В клубе рассчитывают на игрока и в дальнейшем, поэтому в Одессе работают над пролонгацией арендного соглашения с «Динамо».

Кроме того, 29-летний Александр Каплиенко, как сообщал Sport.ua, покидает ЛНЗ и находится на финальной стадии переговоров с «Черноморцем». Игрок может присоединиться к одесситам в статусе свободного агента и закрыть проблемную позицию левого защитника после ухода из команды Александра Османа.

Ожидается, что окончательные решения по обоим футболистам могут быть приняты в ближайшее время, после того как Роман Григорчук стал главным тренером «Черноморца».