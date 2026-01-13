Уйдет к Григорчуку? Черноморец интересуется игроком сенсационного клуба УПЛ
Александр Каплиенко может оказаться в расположении «моряков»
Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию. В обойме «фиолетовых» не нашлось места украинскому защитнику Александру Каплиенко.
Как стало известно Sport.ua, 29-летний защитник может продолжить карьеру в расположении одесского «Черноморца».«Моряки» активно интересуются игроком, на которого не рассчитывает коуч ЛНЗ Виталий Пономарев.
Действующий контракт Александра с ЛНЗ истекает 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за «фиолетовый» лишь 1 матч в розыгрыше Кубка Украины.
В зимнюю паузу одесский Черноморец сменил тренера. «Моряков» возглавил Роман Григорчук, сменивший в должности коуча одесской команды Александра Кучера.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
