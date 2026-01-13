Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уйдет к Григорчуку? Черноморец интересуется игроком сенсационного клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 10:07
0

Уйдет к Григорчуку? Черноморец интересуется игроком сенсационного клуба УПЛ

Александр Каплиенко может оказаться в расположении «моряков»

ФК ЛНЗ. Александр Каплиенко

Черкасский ЛНЗ отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию. В обойме «фиолетовых» не нашлось места украинскому защитнику Александру Каплиенко.

Как стало известно Sport.ua, 29-летний защитник может продолжить карьеру в расположении одесского «Черноморца».«Моряки» активно интересуются игроком, на которого не рассчитывает коуч ЛНЗ Виталий Пономарев.

Действующий контракт Александра с ЛНЗ истекает 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл за «фиолетовый» лишь 1 матч в розыгрыше Кубка Украины.

В зимнюю паузу одесский Черноморец сменил тренера. «Моряков» возглавил Роман Григорчук, сменивший в должности коуча одесской команды Александра Кучера.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
