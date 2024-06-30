Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Нападающий на поле в поединке сборной не появился
В ночь на 30 июня в США состоялся матч 3-го тура в группе А розыгрыша Кубка Америки, в котором отношения выяснили сборные Аргентины и Перу.
Матч завершился победой аргентинцев со счетом 2:0.
Звездный нападающий команды Аргентины Лионель Месси весь матч провел в запасе своей сборной. Ранее сообщалось, что у форварда имеется повреждение приводящей мышцы на правой ноге.
Месси впервые за восемь лет оказался на скамейке запасных в матче сборной Аргентины, когда был заявлен на крупный турнир национальных команд: Кубок Америки и чемпионаты мира.
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