Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси

В ночь на 30 июня в США состоялся матч 3-го тура в группе А розыгрыша Кубка Америки, в котором отношения выяснили сборные Аргентины и Перу.

Матч завершился победой аргентинцев со счетом 2:0.

Звездный нападающий команды Аргентины Лионель Месси весь матч провел в запасе своей сборной. Ранее сообщалось, что у форварда имеется повреждение приводящей мышцы на правой ноге.

Месси впервые за восемь лет оказался на скамейке запасных в матче сборной Аргентины, когда был заявлен на крупный турнир национальных команд: Кубок Америки и чемпионаты мира.