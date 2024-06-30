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  4. Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Аргентина
30 июня 2024, 08:14 | Обновлено 30 июня 2024, 08:16
2845
0

Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси

Нападающий на поле в поединке сборной не появился

30 июня 2024, 08:14 | Обновлено 30 июня 2024, 08:16
2845
0
Впервые за 8 лет. Матч Аргентины с Перу стал историческим для Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 30 июня в США состоялся матч 3-го тура в группе А розыгрыша Кубка Америки, в котором отношения выяснили сборные Аргентины и Перу.

Матч завершился победой аргентинцев со счетом 2:0.

Звездный нападающий команды Аргентины Лионель Месси весь матч провел в запасе своей сборной. Ранее сообщалось, что у форварда имеется повреждение приводящей мышцы на правой ноге.

Месси впервые за восемь лет оказался на скамейке запасных в матче сборной Аргентины, когда был заявлен на крупный турнир национальных команд: Кубок Америки и чемпионаты мира.

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Копа Америка сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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