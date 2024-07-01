ВИДЕО. Автогол Вертонгена, который вывел Францию в 1/4 финала Евро-2024

На 85-й минуте сборная Франции вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии. После удара Рандаля Коло Муани мяч рикошетом от ноги Яна Вертонгена влетел в ворота бельгийцев.

Поначалу автором гола был признан Коло Муани, но позже УЕФА сменила автора гола на Вертонгена – очередной автогол на Евро-2024.

Этот гол так и остался единственным в матче – бельгийцы не успели отыграться и вылетели с турнира.

ВИДЕО. Франция – Бельгия – 1:0. Вертонген (автогол), 85-я минута: