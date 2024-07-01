ВИДЕО. Автогол Вертонгена, который вывел Францию в 1/4 финала Евро-2024
Команда Дидье Дешама минимально обыграла Бельгию
На 85-й минуте сборная Франции вышла вперед в матче 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии. После удара Рандаля Коло Муани мяч рикошетом от ноги Яна Вертонгена влетел в ворота бельгийцев.
Поначалу автором гола был признан Коло Муани, но позже УЕФА сменила автора гола на Вертонгена – очередной автогол на Евро-2024.
Этот гол так и остался единственным в матче – бельгийцы не успели отыграться и вылетели с турнира.
ВИДЕО. Франция – Бельгия – 1:0. Вертонген (автогол), 85-я минута:
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