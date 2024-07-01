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  4. Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
01 июля 2024, 22:49 | Обновлено 01 июля 2024, 22:50
243
0

Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне

01 июля 2024, 22:49 | Обновлено 01 июля 2024, 22:50
243
0
Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.

В матче первого раунда 21-я сеяная украинка сразится с Магдой Линетт из Польши (№44 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №18 после матча Фритц – О'Коннел. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла две встречи.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Викторией Голубич (№67 WTA) или Юле Нимайер (№90 WTA).

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смотреть онлайн Уимблдон-2024 Магда Линетт Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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