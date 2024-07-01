Уимблдон01 июля 2024, 22:49 | Обновлено 01 июля 2024, 22:50
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Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
01 июля 2024, 22:49 | Обновлено 01 июля 2024, 22:50
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2 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда 21-я сеяная украинка сразится с Магдой Линетт из Польши (№44 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №18 после матча Фритц – О'Коннел. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 19:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла две встречи.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Викторией Голубич (№67 WTA) или Юле Нимайер (№90 WTA).
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