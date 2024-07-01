Вторая ракетка мира разгромила первую соперницу на старте Уимблдона-2024
Коко Гофф уверенно переиграла Кэролайн Доулхайд в двух сетах
Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) успешно стартовала на Уимблдоне-2024.
В 1/64 финала американка разгромила свою соотечественницу Кэролайн Доулхайд (США, WTA 51) за 1 час и 5 минут.
Уимблдон-2024. 1/64 финала
Кэролайн Доулхайд (США) – Коко Гофф (США) [2] – 1:6, 2:6
Это была третья встреча соперников. Гофф выиграла все 3 очных поединка.
Во 2-м раунде британского мейджора Коко сыграет против теннисистки из квалификации Анки Тодони, которая на старте основы выиграла у Айлы Томлянович.
ВИДЕО. Вторая ракетка мира разгромила первую соперницу на старте Уимблдона-2024
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