Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) успешно стартовала на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала американка разгромила свою соотечественницу Кэролайн Доулхайд (США, WTA 51) за 1 час и 5 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Кэролайн Доулхайд (США) – Коко Гофф (США) [2] – 1:6, 2:6

Это была третья встреча соперников. Гофф выиграла все 3 очных поединка.

Во 2-м раунде британского мейджора Коко сыграет против теннисистки из квалификации Анки Тодони, которая на старте основы выиграла у Айлы Томлянович.

ВИДЕО. Вторая ракетка мира разгромила первую соперницу на старте Уимблдона-2024