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Уимблдон
01 июля 2024, 23:06 |
394
0

Вторая ракетка мира разгромила первую соперницу на старте Уимблдона-2024

Коко Гофф уверенно переиграла Кэролайн Доулхайд в двух сетах

01 июля 2024, 23:06 |
394
0
Вторая ракетка мира разгромила первую соперницу на старте Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) успешно стартовала на Уимблдоне-2024.

В 1/64 финала американка разгромила свою соотечественницу Кэролайн Доулхайд (США, WTA 51) за 1 час и 5 минут.

Уимблдон-2024. 1/64 финала

Кэролайн Доулхайд (США) – Коко Гофф (США) [2] – 1:6, 2:6

Это была третья встреча соперников. Гофф выиграла все 3 очных поединка.

Во 2-м раунде британского мейджора Коко сыграет против теннисистки из квалификации Анки Тодони, которая на старте основы выиграла у Айлы Томлянович.

ВИДЕО. Вторая ракетка мира разгромила первую соперницу на старте Уимблдона-2024

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Коко Гофф Кэролайн Доулхайд Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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