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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 23:59 | Обновлено 02 июля 2024, 00:11
238
0

В матче между Португалией и Словенией будут сыграны овертаймы

Победитель этого поединке в 1/4 финала сыграет против Франции

01 июля 2024, 23:59 | Обновлено 02 июля 2024, 00:11
238
0
В матче между Португалией и Словенией будут сыграны овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 90 минут матча табло зафиксировало счет 0:0, будут сыграны овертаймы.

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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