В матче между Португалией и Словенией будут сыграны овертаймы

1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

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После 90 минут матча табло зафиксировало счет 0:0, будут сыграны овертаймы.

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).