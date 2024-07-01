Чемпионат Европы01 июля 2024, 23:59 | Обновлено 02 июля 2024, 00:11
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В матче между Португалией и Словенией будут сыграны овертаймы
Победитель этого поединке в 1/4 финала сыграет против Франции
01 июля 2024, 23:59 | Обновлено 02 июля 2024, 00:11
238
0
1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
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После 90 минут матча табло зафиксировало счет 0:0, будут сыграны овертаймы.
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).
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