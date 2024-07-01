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Евро
Португалия
01.07.2024 22:00 - : -
Словения
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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 08:57 | Обновлено 01 июля 2024, 09:11
59
0

Португалия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июля в 22:00 матч 1/8 финала Евро-2024 в Франкфурте

01 июля 2024, 08:57 | Обновлено 01 июля 2024, 09:11
59
0
Португалия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Португалии выиграла группу F (6 очков), одержав победы над Чехией (2:1) и Турцией (3:0) и проиграв Грузии (0:2).

Команда Словении заняла третье место в группе C (3 очка), сыграв три раза вничью – с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0).

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против лучшего в поединке 1/8 финала между Францией и Бельгией.

Португалия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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