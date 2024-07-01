Уимблдон01 июля 2024, 23:20 | Обновлено 01 июля 2024, 23:29
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Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Уимблдоне
01 июля 2024, 23:20 | Обновлено 01 июля 2024, 23:29
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2 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) начнет выступления на Уимблдоне.
В матче первого раунда украинка сразится с Элиной Аванесян (№77 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №5 после матча Букша – Богдан. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Ребекой Масаровой (№109 WTA) или Людмилой Самсоновой (№15 WTA).
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