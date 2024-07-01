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01 июля 2024, 06:40 |
33
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

01 июля 2024, 06:40 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В понедельник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Франция – Бельгия

Ggbet 1.96 – 3.22 – 4.90

22:00 Португалия – Словения

Ggbet 1.36 – 5.20 – 10.00

04:00 США – Уругвай

Ggbet 2.05 – 3.25 – 2.87

ТЕННИС

13:00 Даяна Ястремская – Надя Подороска

Ggbet 1.40 – 3.12

14:30 Марта Костюк – Ребекка Шрамкова

Ggbet 1.24 – 4.30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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