СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 июля

В понедельник, 1 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Франция – Бельгия

1.96 – 3.22 – 4.90

22:00 Португалия – Словения

1.36 – 5.20 – 10.00

04:00 США – Уругвай

2.05 – 3.25 – 2.87

ТЕННИС

13:00 Даяна Ястремская – Надя Подороска

1.40 – 3.12

14:30 Марта Костюк – Ребекка Шрамкова

1.24 – 4.30