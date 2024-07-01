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Украина. Премьер лига
01 июля 2024, 23:41 | Обновлено 02 июля 2024, 00:03
265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинский хавбек продлил контракт с Вересом

Владислав Шарай подписал новое соглашение с клубом по схеме 1+1

01 июля 2024, 23:41 | Обновлено 02 июля 2024, 00:03
265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинский хавбек продлил контракт с Вересом
ФК Верес. Владислав Шарай

Украинский хавбек Владислав Шарай остается в ровенском Вересе.

27-летний футболист подписал с клубом новый годовалый контракт с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

Владислав Шарай в прошлом сезоне сыграл за ровенчан во всех турнирах 32 поединка и забил 5 мячей.

Всего за два сезона полузащитник отыграл за Верес 62 матча (56 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины и 4 переходных игры).

Забил 8 голов (5 мячей в УПЛ, 2 гола в Кубке и 1 мяч в переходном матче за право участия в УПЛ).

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Верес Ровно Владислав Шарай продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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