Украина. Премьер лига01 июля 2024, 23:41 | Обновлено 02 июля 2024, 00:03
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ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинский хавбек продлил контракт с Вересом
Владислав Шарай подписал новое соглашение с клубом по схеме 1+1
01 июля 2024, 23:41 | Обновлено 02 июля 2024, 00:03
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Украинский хавбек Владислав Шарай остается в ровенском Вересе.
27-летний футболист подписал с клубом новый годовалый контракт с возможностью автоматического продления еще на один сезон.
Владислав Шарай в прошлом сезоне сыграл за ровенчан во всех турнирах 32 поединка и забил 5 мячей.
Всего за два сезона полузащитник отыграл за Верес 62 матча (56 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины и 4 переходных игры).
Забил 8 голов (5 мячей в УПЛ, 2 гола в Кубке и 1 мяч в переходном матче за право участия в УПЛ).
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