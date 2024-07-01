ОФИЦИАЛЬНО. Опытный украинский хавбек продлил контракт с Вересом

Украинский хавбек Владислав Шарай остается в ровенском Вересе.

27-летний футболист подписал с клубом новый годовалый контракт с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

Владислав Шарай в прошлом сезоне сыграл за ровенчан во всех турнирах 32 поединка и забил 5 мячей.

Всего за два сезона полузащитник отыграл за Верес 62 матча (56 – в УПЛ, 2 – в Кубке Украины и 4 переходных игры).

Забил 8 голов (5 мячей в УПЛ, 2 гола в Кубке и 1 мяч в переходном матче за право участия в УПЛ).