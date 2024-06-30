ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал полноценный контракт с воспитанником Динамо
Евгений Морозко во второй части сезона выступал за Верес на правах аренды
Украинский хавбек Евгений Морозко новый сезон начнет в составе ровенского «Вереса».
Фланговый универсал подписал с ровенским клубом полноценный контракт сроком на один год.
Морозко будет выступать в Вересе в футболке с игровым номером 9.
Евгений Морозко во второй части прошлого сезона играл за Верес на условиях арендного соглашения с житомирским Полесьем.
31-летний футболист является воспитанником киевского Динамо.
Он провел за ровенчан 13 матчей (11 в УПЛ и 2 переходных игры), забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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