Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Морозко подпишет полноценный контракт с клубом УПЛ
Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 04:29 | Обновлено 26 июня 2024, 05:06
143
0

Морозко подпишет полноценный контракт с клубом УПЛ

Верес также усилится молодым центрбеком Даниилом Чечером

26 июня 2024, 04:29 | Обновлено 26 июня 2024, 05:06
143
0
Морозко подпишет полноценный контракт с клубом УПЛ
ФК Верес. Евгений Морозко

Ровенский клуб «Верес» продолжает комплектацию команды. Клубу удалось достичь договоренности с защитником Евгением Морозко о полноценном сотрудничестве, сообщает журналист Игорь Бурбас.

В Ровно на правах аренды фулбек провел вторую часть предыдущего сезона. На днях у игрока завершается его контракт с «Полесьем», а новое соглашение в Житомире не предложили. Следовательно, защитник перейдет в «Верес».

В Ровно может прибыть очередное подкрепление из Житомира в лице Даниила Чечера. Потенциальный трансфер 19-летнего центрбека также будет бесплатным.

В прошлом сезоне Морозко провел 11 матчей за Верес и забил 1 гол. В первой части сезона сыграл 5 матчей за «Полесье».

По теме:
Играющий президент клуба Второй лиги: «Рассмотрю предложения от клубов УПЛ»
Ворскла договорилась про трансфер легионера, который играл за Черноморец
Известно, какая сумма отступных прописана в контракте Трубина с Бенфикой
Евгений Морозко Верес Ровно Игорь Бурбас трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир аренда игрока
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Бокс | 25 июня 2024, 15:44 0
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности

Филиппинец высоко оценил Наоя Иноуэ

Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 25 июня 2024, 07:28 10
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне
Цыганков определился с клубом, за который будет играть в следующем сезоне

Украинец решил остаться в «Жироне»

«Это печально». Леоненко назвал главную слабость сборной Украины на Евро
Футбол | 26.06.2024, 02:03
«Это печально». Леоненко назвал главную слабость сборной Украины на Евро
«Это печально». Леоненко назвал главную слабость сборной Украины на Евро
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Футбол | 25.06.2024, 23:54
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Для плей-офф побеждать не обязательно. Дания сыграла вничью с Сербией
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 25.06.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 1
Футбол
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 8
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 6
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 51
Футбол
Топовый американский тренер оценил возможности Ломаченко против Джервонты
Топовый американский тренер оценил возможности Ломаченко против Джервонты
24.06.2024, 14:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем