Морозко подпишет полноценный контракт с клубом УПЛ

Ровенский клуб «Верес» продолжает комплектацию команды. Клубу удалось достичь договоренности с защитником Евгением Морозко о полноценном сотрудничестве, сообщает журналист Игорь Бурбас.

В Ровно на правах аренды фулбек провел вторую часть предыдущего сезона. На днях у игрока завершается его контракт с «Полесьем», а новое соглашение в Житомире не предложили. Следовательно, защитник перейдет в «Верес».

В Ровно может прибыть очередное подкрепление из Житомира в лице Даниила Чечера. Потенциальный трансфер 19-летнего центрбека также будет бесплатным.

В прошлом сезоне Морозко провел 11 матчей за Верес и забил 1 гол. В первой части сезона сыграл 5 матчей за «Полесье».