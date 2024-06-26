Морозко подпишет полноценный контракт с клубом УПЛ
Верес также усилится молодым центрбеком Даниилом Чечером
Ровенский клуб «Верес» продолжает комплектацию команды. Клубу удалось достичь договоренности с защитником Евгением Морозко о полноценном сотрудничестве, сообщает журналист Игорь Бурбас.
В Ровно на правах аренды фулбек провел вторую часть предыдущего сезона. На днях у игрока завершается его контракт с «Полесьем», а новое соглашение в Житомире не предложили. Следовательно, защитник перейдет в «Верес».
В Ровно может прибыть очередное подкрепление из Житомира в лице Даниила Чечера. Потенциальный трансфер 19-летнего центрбека также будет бесплатным.
В прошлом сезоне Морозко провел 11 матчей за Верес и забил 1 гол. В первой части сезона сыграл 5 матчей за «Полесье».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Филиппинец высоко оценил Наоя Иноуэ
Украинец решил остаться в «Жироне»