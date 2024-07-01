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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 22:53 | Обновлено 01 июля 2024, 22:57
1552
0

Тренер сборной Бельгии: «Кастельс спас нас против Украины»

Доменико Тедеско – о выступлении команды на Евро-2024

01 июля 2024, 22:53 | Обновлено 01 июля 2024, 22:57
1552
0
Тренер сборной Бельгии: «Кастельс спас нас против Украины»
УЕФА. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско после поражения 0:1 от Франции в 1/8 финала Евро-2024 оценил выступление своей команды на турнире:

«Через час после финального свистка и пропущенного гола трудно прибегать к анализу.

Мы видели, что Франция имела проблемы с защитой. Мы хотели сыграть с тремя форвардами, чтобы атаковать. Это была основная идея. В обороне мы хотели убрать их вингеров, и это хорошо сработало.

Кастельс блестяще выступил на этом Евро. Он спас нас против Украины, и это лишь один пример. Его сейв означал, что мы могли играть в этом матче. Он был фантастическим, и сегодняшний гол не был его виной».

Напомним, Тедеско не включил в заявку сборной Бельгии на Евро-2024 Тибо Куртуа. По слухам, причиной такого решения стал конфликт с голкипером «Реала».

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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