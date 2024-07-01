Тренер сборной Бельгии: «Кастельс спас нас против Украины»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско после поражения 0:1 от Франции в 1/8 финала Евро-2024 оценил выступление своей команды на турнире:

«Через час после финального свистка и пропущенного гола трудно прибегать к анализу.

Мы видели, что Франция имела проблемы с защитой. Мы хотели сыграть с тремя форвардами, чтобы атаковать. Это была основная идея. В обороне мы хотели убрать их вингеров, и это хорошо сработало.

Кастельс блестяще выступил на этом Евро. Он спас нас против Украины, и это лишь один пример. Его сейв означал, что мы могли играть в этом матче. Он был фантастическим, и сегодняшний гол не был его виной».

Напомним, Тедеско не включил в заявку сборной Бельгии на Евро-2024 Тибо Куртуа. По слухам, причиной такого решения стал конфликт с голкипером «Реала».