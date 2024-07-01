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01 июля 2024, 16:16 | Обновлено 01 июля 2024, 16:17
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20 лучших футбольных клубов мира по уровню доходов

Кто в игре № 1 имеет наилучшую способность капитализировать интерес болельщиков?

01 июля 2024, 16:16 | Обновлено 01 июля 2024, 16:17
291
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20 лучших футбольных клубов мира по уровню доходов
Getty Images/Global Images Ukraine

Профессиональный футбол уже как минимум два, а то и три десятилетия превратился в такую же отрасль по генерации доходов и прибылей, как и шоу-бизнес. Умение правильно преподносить свой бренд, добиваться нужных результатов и хорошо работать с болельщиками позволяет сегодня как минимум некоторым топовым клубам мирового футбола перекрывать многомиллионные инвестиции в строительство новых стадионов, тренировочных баз и покупку качественных игроков.

Интересно, что с каждым годом (за вычетом разве что ковидных лет, когда динамика по объективным причинам была абсолютно другой) доходы большинства топовых футбольных клубов мира демонстрируют тенденцию к увеличению. Впрочем, в данном случае можно смело говорить не о мире в целом, а исключительно о современной "колыбели футбола" – европейском континенте, ведь именно здесь находятся 20 лучших футбольных клубов по уровню доходов.

Чтобы определить их, мы заглянем в последнюю версию соответствующего рейтинга, составленного специалистами авторитетной международной аудит-консалтинговой корпорации Deloitte. Нижнюю десятку мы дадим без дополнительной расшифровки и пояснений, а вот о топ-10 поговорим чуть более детально и подробно…

20. Марсель (Франция) – 258,4 млн евро*
* здесь и далее – доход клуба по итогам 2023-го финансового года

19. Наполи (Италия) – 267,7 млн евро
18. Вест Хэм (Англия) – 275,1 млн евро
17. Ньюкасл (Англия) – 287,8 млн евро
16. Айнтрахт (Германия) – 293,5 млн евро
15. Атлетико (Испания) – 364,1 млн евро
14. Интер (Италия) – 378,9 млн евро
13. Милан (Италия) – 385,3 млн евро
12. Боруссия Дортмунд (Германия) – 420 млн евро
11. Ювентус (Италия) – 432,4 млн евро

10. Арсенал (Англия) – 532,6 млн евро

Getty Images

Спортивные результаты по итогам сезона-2022/23 для Арсенала не оказались выдающимися, потому как команда Микеля Артеты не выиграла ни одного топового трофея: в национальном чемпионате "канониры" финишировали вторыми, а в Лиге Европы неожиданно завершили свой путь уже в 1/8 финала, вылетев от лиссабонского Спортинга.

Однако это никак не помешало Арсеналу оказаться успешным в финансовом плане. Уровень доходов лондонского клуба, по сравнению с результатами 2022-го финансового года, вырос на 23% – с 433,5 до 532,6 миллионов евро. Основную часть в доходной статье Арсенала заняла продажа телевизионных прав (220 млн евро), коммерческие контракты (195) и торговля в дни матчей (118).

Интересно, что в 2023-м финансовом году Арсеналу удалось снизить процентное соотношение уровня заработной платы персонала к клубному доходу – с 58% до 51%. Это обстоятельство вполне позволяет "канонирам" рассчитывать на подъем в следующей версии рейтинга.

9. Челси (Англия) – 589,4 млн евро

В спортивном плане Челси оказался значительно менее удачлив, нежели Арсенал. В сезоне-2022/23 "синие" заняли лишь 12-е место в итоговой турнирной таблице АПЛ, хотя им посчастливилось добраться аж до четвертьфинала Лиги чемпионов, что, безусловно, очень положительно сказалось на уровне доходов клуба.

По сравнению с минувшим финансовым годом, рост доходов Челси в 2023-м составил 5%. Немного, однако это все равно рост. Больше всего денег лондонцы получили от реализации телевизионных прав (260 млн евро), хотя и коммерческая деятельность принесла им очень солидную сумму (242), а вот торговля в дни матчей у Челси традиционно не такая успешная (88), как у Арсенала и некоторых других европейских топов.

Что касается соотношения уровня зарплат к доходам клуба, то здесь у Челси наметился рост – с 71% в 2022-м финансовом году до 79% в 2023-м. Более того, нынешний показатель – наивысший для "синих" за последние пять лет, и это серьезный повод задуматься…

8. Тоттенхэм (Англия) – 631,5 млн евро

Тоттенхэм привычно не разжился каким-то значимыми трофеями по итогам сезона-2022/23. "Шпоры" в национальном чемпионате финишировали на 8-й строчке, а в Лиге чемпионов добрались до стадии 1/8 финала, где их остановил Милан. Казалось бы, не самые выдающиеся результаты для роста доходов, однако…

По факту Тоттенхэму удалось нарастить доходность по сравнению с предыдущим финансовым годом на 21% – с 522,9 до 631,5 миллионов евро. И на первом месте по значимости для "шпор" оказались именно доходы от коммерческой деятельности (261 млн евро), а не от продажи телевизионных прав (235), как у многих других клубов Англии. Что касается торговли в дни матчей, то здесь у Тоттенхэма стабильно неплохие цифры (135).

Соотношение зарплаты персонала к уровню доходов клуба у Тоттенхэма в 2023-м финансовом году составило 46%. Это лишь на один процент меньше, чем годом ранее, однако сразу на девять пунктов меньше, чем было два года назад.

7. Ливерпуль (Англия) – 682,9 млн евро

Ливерпулю сезон-2022/23 не удался ни с точки зрения спортивных достижений, ни в плане экономической деятельности. Команда финишировала только пятой в АПЛ, а в Лиге чемпионов была бита Реалом по сумме двух матчей (2:6) уже в 1/8 финала…

На этом фоне падение доходности Ливерпуля на 3% по сравнению с прежним рейтингом видится вполне логичным. Хотя произошло это, в основном, из-за падения дохода именно от продажи телевизионных прав. Если в 2023 году "красные" задекларировали 282 миллиона евро в этой области, то годом ранее аналогичный показатель у них был равен 314 миллионам. От коммерческой деятельности в минувшем экономическом году Ливерпуль получил 298 миллионов евро, а от торговли в дни матчей – 103.

На фоне этого настораживает рост соотношения уровня зарплаты персонала к доходам клуба. Он увеличился всего на один пункт (с 62% до 63%), однако это все равно достаточно высокие показатели, чтобы Ливерпуль мог смотреть в будущее без каких-либо предостережений…

6. Бавария (Германия) – 744 млн евро

Бавария традиционно является лучшим немецким клубом с точки зрения доходности. Этому, в принципе, способствовали результаты сезона-2022/23, когда мюнхенцы выиграли чемпионство в Бундеслиге, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где вылетели от будущего триумфатора – Манчестер Сити.

Мюнхенскому клубу удалось нарастить свой доход на 14% по сравнению с прежним финансовым годом. Здесь, в первую очередь, стоит отмечать великолепную работу служб Баварии, специализирующихся на коммерции, потому как доходы от этого сегмента составили аж 419 миллионов евро – абсолютно лучший показатель для всей топ-10 рейтинга. От продажи телевизионных прав мюнхенцы выручили 204 млн евро, а от торговли в дни матчей – 121.

Соотношение зарплат к доходам у Баварии составило 56%. Это больше, чем годом ранее (53%), но меньше, чем по итогам 2021-го финансового года, когда фиксировалась цифра в 61%.

5. Манчестер Юнайтед (Англия) – 745,8 млн евро

Прошли те годы, когда Манчестер Юнайтед единолично возглавлял подобные рейтинги. Ныне манкунианцы не могут похвастаться ни спортивными, ни экономическими достижениями. В частности, в сезоне-2022/23 "красные дьяволы" были третьими в английской Премьер-лиге и добрались до четвертьфинала Лиги Европы.

Впрочем, небольшой рост (на 8%) доходов у Манчестер Юнайтед все равно произошел – с 688,6 до 745,8 миллионов евро. Больше всего манкунианцы заработали от коммерции (355 миллионов евро), а также выгодно реализовали телевизионные права (240) и очень умело работали с точки зрения торговли в дни матчей (151).

Что очень важно: в 2023-м финансовом году Манчестер Юнайтед удалось снизить соотношение зарплат персонала к доходам клуба до 51%. Это лучший показатель за последние пять лет, и сразу на 15% меньше, чем было годом ранее!

4. Барселона (Испания) – 800,1 млн евро

Getty Images

Барселона в сезоне-2022/23 стала чемпионом Испании, однако абсолютно провалилась в еврокубках. "Блаугранас" не вышли даже из группы Лиги чемпионов, заняв третье место и вылетев в Лигу Европы, где уже в рамках 1/16 финала они угодили на Манчестер Юнайтед и по сумме двух матчей уступили англичанам (3:4).

Несмотря на это, доходы Барселоны за 2023-й финансовый год увеличились аж на 25%, по сравнению с предыдущим показателем. Каталонскому клубу, прежде всего, удалось стремительно нарастить доход от коммерческой деятельности (с 284 до 412 миллионов евро). Еще 222 миллиона евро Барса получила от реализации телевизионных прав, а 166 миллионов ей принесла торговля в дни матчей.

Другое дело, что у каталонцев очень высокое соотношение зарплат персонала клуба к уровню его доходов. В 2023-м этот показатель у Барселоны составил 81%, это на восемь пунктов больше, чем годом ранее, хотя и на три меньше, чем в 2021-м. Однако, стоит отмечать, что в 2019-м финансовом году каталонцы тратили на зарплаты 65% от своего дохода.

3. Пари Сен-Жермен (Франция) – 801,8 млн евро

Единственным представителем Франции в топ-10 оказался Пари Сен-Жермен. Столичная команда в сезоне-2022/23 стала чемпионом Лиги 1, однако в Лиге чемпионов вылетела уже на стадии 1/8 финала – от Баварии (0:3 – по сумме двух встреч).

Впрочем, неудача в ЛЧ не помешала ПСЖ показать рост доходов на 23% – с 654,2 до 801,8 миллионов евро. Важную роль здесь сыграли коммерческие доходы, которые составили 400 миллионов – фактически половину от общего показателя. За телевизионные права парижане выручили 249 миллионов евро, а от торговли в дни матчей получили 153.

У ПСЖ довольно высокий показатель соотношения уровня зарплаты персонала к доходам клуба. В 2023-м финансовом году он составил 77%, однако эта цифра выглядит очень хорошо на фоне 111%, которые фиксировались годом ранее…

2. Манчестер Сити (Англия) – 825,9 млн евро

Манчестер Сити потерял пальму первенства в рейтинге футбольных клубов мира с максимальными доходами. И это несмотря на абсолютно потрясающий сезон-2022/23 с точки зрения спортивных достижений, когда подопечные Жузепа Гвардиолы не просто в очередной раз стали чемпионами английской Премьер-лиги, но и впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов.

Доходы "горожан" также продемонстрировали положительную динамику – рост на 13%. Причем повышение доходности фиксировалось по всем ключевым статьям: коммерция (с 373 до 399 млн евро), продажа телевизионных прав (с 294 до 344 млн евро) и торговля в дни матчей (с 64 до 83 млн евро).

Соотношение зарплат к доходам у Манчестер Сити в 2023-м финансовом году незначительно выросло – на 2% (до 59%). Это гораздо лучше, чем было у манкунианцев еще в 2021-м, когда фиксировался показатель в 73%.

1. Реал (Испания) – 831,4 млн евро

Getty Images

На вершине рейтинга оказался Реал, который не показал ничего экстраординарного в спортивном плане: в сезоне-2022/23 "бланкос" финишировали вторыми в Ла Лиге, а также вылетели в полуфинале Лиги чемпионов от Манчестер Сити.

Доходы мадридского клуба в значительной степени выросли благодаря отмене жестких антиковидных ограничений. В частности, Реалу удалось улучшить доход от торговли в дни матчей с 88 до 122 миллионов евро. Хотя ключевая статья – это все-таки коммерция, где "бланкос" получили 403 миллиона евро. От реализации телевизионных прав Реал выручил 306 миллионов евро.

Важно отмечать, что соотношение зарплат персонала к доходам клуба у Реала за последний год снизилось с 73% до 54%. Такое "оздоровление" ситуации – это то, чем принципиально сейчас в положительном смысле отличается проект Флорентино Переса от своего главного оппонента в лице Барселоны.

Текст: meta.ua/sport

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статьи Арсенал Лондон Челси Тоттенхэм Ливерпуль Бавария Манчестер Юнайтед Барселона ПСЖ Манчестер Сити Реал Мадрид
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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