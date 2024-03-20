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Молодежные турниры
20 марта 2024, 00:30 | Обновлено 20 марта 2024, 00:54
290
6

Не знает украинского. Сын Шевченко имеет персонального переводчика

С наставниками юношеской сборной Украины игрок общается на английском

20 марта 2024, 00:30 | Обновлено 20 марта 2024, 00:54
290
6
Не знает украинского. Сын Шевченко имеет персонального переводчика
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

Как стало известно Sport.ua, игрок юношеской сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко в лагере юношеской сборной использует персонального переводчика.

Шевченко-младший не знает ни украинского, ни русского языка. Поэтому в сборной Украины U-19 Кристиан имеет персонального переводчика, который помогает ему адаптироваться и коммуницировать с партнерами по команде.

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко владеет английским, поэтому проблем с общением с наставником у Шевченко-младшего не возникает.

Кристиан Шевченко получил дебютный вызов в состав юношеской сборной Украины на элит-раунд за право сыграть на Евро U-19. Среди соперников украинцев команды Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. Победитель группы выходит в финальную часть турнира.

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Кристиан Шевченко инсайд сборная Украины по футболу U-19
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Батько бывал сам дома 5 раз в год пока он рос. Это продукт пазикосодержащий, 95%-ный.
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+2
Boodya
Батько українець і не навчив?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
League of the Champions
капец
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+2
Voxa Hvedyk
Батько і сам не знає української мови .
А що ви хотіли з сина який навіть на Україні ніколи не був.
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0
Muskrat2
Який батько, такий свин
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-1
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Теннис
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