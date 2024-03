Триллер в Кубке Англии. Команда из Чемпионшипа выбила Вулвз и вышла в 1/2

Сегодня, 16 марта, проходят матчи 1/4 финала Кубка Англии.

В первом поединке «Вулверхэмптон» принимал на собственном поле представителя Чемпионшипа «Ковентри».

«Волки» побеждали до 90-й минуты 2:1, но гости сначала сравняли счет на 90+7, а на 90+10 вырвали сенсационную победу.

«Ковентри» второй раз в истории выходит в полуфинал Кубка Англии. Команда однажды торжествовала в этом турнире, что является для нее самым высоким достижением в истории.

Кубок Англии. 1/4 финала, 16 марта.

Вулверхэмптон – Ковентри – 2:3

Голы: Аит-Нури, 83, Буэну, 88 – Симмс, 53, 90+7, Райт, 90+10.

Just to confirm, @Coventry_City have progressed to the final 4 😅



What an end to the game 🔥 pic.twitter.com/1BtlIVBYlj