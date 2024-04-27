Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Остается 2 варианта соперников для Украины: Индонезия и Узбекистан
В катарском городе Доха продолжается Кубок Азии U-23 по футболу. 26 апреля сыграны заключительные матчи 1/4 финала.
Ирак обыграл Вьетнам (1:0), а Узбекистан нанес поражение Саудовской Аравии (2:0).
В полуфиналах 29 апреля сыграют: Япония – Ирак, Индонезия – Узбекистан.
Лучшие три сборные команды будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции.
Соперником сборной Украины U-23 в группе будет третья по рейтингу команда Азии среди тех, кто отберется на ОИ. Поскольку Япония и Ирак имеют высокий рейтинг, остается 2 варианта для Украины: Индонезия, Узбекистан.
Также в группе B с Украиной на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.
Кубок Азии по футболу U-23
Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая
1/4 финала
- 25 апреля. Катар – Япония – 2:4 (д.в.)
- 25 апреля. Южная Корея – Индонезия – 2:2 (пен. 10:11)
- 26 апреля. Узбекистан – Саудовская Аравия – 2:0
- 26 апреля. Ирак – Вьетнам – 1:0
1/2 финала, 29 апреля
- Япония – Ирак
- Индонезия – Узбекистан
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