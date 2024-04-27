Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?

В катарском городе Доха продолжается Кубок Азии U-23 по футболу. 26 апреля сыграны заключительные матчи 1/4 финала.

Ирак обыграл Вьетнам (1:0), а Узбекистан нанес поражение Саудовской Аравии (2:0).

В полуфиналах 29 апреля сыграют: Япония – Ирак, Индонезия – Узбекистан.

Лучшие три сборные команды будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции.

Соперником сборной Украины U-23 в группе будет третья по рейтингу команда Азии среди тех, кто отберется на ОИ. Поскольку Япония и Ирак имеют высокий рейтинг, остается 2 варианта для Украины: Индонезия, Узбекистан.

Также в группе B с Украиной на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.

Кубок Азии по футболу U-23

Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая

1/4 финала

25 апреля. Катар – Япония – 2:4 (д.в.)

– 2:4 (д.в.) 25 апреля. Южная Корея – Индонезия – 2:2 (пен. 10:11)

– 2:2 (пен. 10:11) 26 апреля. Узбекистан – Саудовская Аравия – 2:0

– Саудовская Аравия – 2:0 26 апреля. Ирак – Вьетнам – 1:0

1/2 финала, 29 апреля

Япония – Ирак

Индонезия – Узбекистан

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