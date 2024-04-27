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Кубок Азии
27 апреля 2024, 07:55 | Обновлено 27 апреля 2024, 08:10
488
0

Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?

Остается 2 варианта соперников для Украины: Индонезия и Узбекистан

27 апреля 2024, 07:55 | Обновлено 27 апреля 2024, 08:10
488
0
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Getty Images/Global Images Ukraine

В катарском городе Доха продолжается Кубок Азии U-23 по футболу. 26 апреля сыграны заключительные матчи 1/4 финала.

Ирак обыграл Вьетнам (1:0), а Узбекистан нанес поражение Саудовской Аравии (2:0).

В полуфиналах 29 апреля сыграют: Япония – Ирак, Индонезия – Узбекистан.

Лучшие три сборные команды будут представлять Азию на Олимпийских играх 2024 во Франции.

Соперником сборной Украины U-23 в группе будет третья по рейтингу команда Азии среди тех, кто отберется на ОИ. Поскольку Япония и Ирак имеют высокий рейтинг, остается 2 варианта для Украины: Индонезия, Узбекистан.

Также в группе B с Украиной на футбольном турнире Олимпиады сыграют Аргентина и Марокко.

Кубок Азии по футболу U-23

Доха (Катар), 15 апреля – 3 мая

1/4 финала

  • 25 апреля. Катар – Япония – 2:4 (д.в.)
  • 25 апреля. Южная Корея – Индонезия – 2:2 (пен. 10:11)
  • 26 апреля. Узбекистан – Саудовская Аравия – 2:0
  • 26 апреля. Ирак – Вьетнам – 1:0

1/2 финала, 29 апреля

  • Япония – Ирак
  • Индонезия – Узбекистан

Сетка плей-офф

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Начинается плей-офф Кубка Азии U-23. Кто станет соперником Украины на ОИ?
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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