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Англия
25 апреля 2024, 11:00 |
11
0

Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии

25 апреля 2024, 11:00 |
11
0
Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Юнайтед

В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Бернли
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Манчестер Юнайтед Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Бернли
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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