Англия25 апреля 2024, 11:00 |
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Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии
25 апреля 2024, 11:00 |
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – БернлиСмотреть трансляцию
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