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Чемпионат Украины
Рух Львов
27.04.2024 18:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 09:38 |
62
0

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 18:00 матч 26-го тура УПЛ

26 апреля 2024, 09:38 |
62
0
Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 26-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко.

«Верес» занимает 14 строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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