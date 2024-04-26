Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 18:00 матч 26-го тура УПЛ
В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Верес».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало матча запланировано о 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 26-го тура «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 41 очко.
«Верес» занимает 14 строчку, сыграв 24 матча и набрав 20 очков.
Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба поединка с одесситами «горняки» сыграют в Киеве
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги