Роль сыграли дни. Гюлер был близок к покорению рекорда Родриго в Реале
Молодой полузащитник мог вписать свое имя в историю «галактикос»
26 апреля в 33-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде переиграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
Автором единственного гола «галактикос» стал турецкий полузащитник Арда Гюлер.
Гюлер забил за «Реал» в первом матче в стартовом составе команды в Ла Лиге в возрасте 19 лет и 61 день.
Это второй показатель среди игроков мадридского клуба в ХХI веке. Рекорд принадлежит Родриго, который забил в первом матче в старте за «Реал» в чемпионате Италии, когда ему было 18 лет и 294 дня.
Третий результат у Джуда Беллингема, отличившегося в 20 лет и 44 дня.
Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин поздравил вундеркинда «Реала».
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