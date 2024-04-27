Роль сыграли дни. Гюлер был близок к покорению рекорда Родриго в Реале

26 апреля в 33-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде переиграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Автором единственного гола «галактикос» стал турецкий полузащитник Арда Гюлер.

Гюлер забил за «Реал» в первом матче в стартовом составе команды в Ла Лиге в возрасте 19 лет и 61 день.

Это второй показатель среди игроков мадридского клуба в ХХI веке. Рекорд принадлежит Родриго, который забил в первом матче в старте за «Реал» в чемпионате Италии, когда ему было 18 лет и 294 дня.

Третий результат у Джуда Беллингема, отличившегося в 20 лет и 44 дня.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин поздравил вундеркинда «Реала».