Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Тренер рассчитывает на Андрея в Лиге чемпионов
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.
Анчелотти провел разговор с Андреем Луниным и заверил украинца, что он будет играть в двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Баварией» и может рассчитывать на выход в стартовом составе в финале главного еврокубка, если «сливочные» туда выйдут. Наставник полностью доверяет украинцу после его выдающейся игры в этом сезоне.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.
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