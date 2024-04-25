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  4. Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Испания
25 апреля 2024, 21:40 | Обновлено 25 апреля 2024, 22:12
1616
1

Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа

Тренер рассчитывает на Андрея в Лиге чемпионов

25 апреля 2024, 21:40 | Обновлено 25 апреля 2024, 22:12
1616
1
Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа
Defensa Central. Тибо Куртуа, Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.

Анчелотти провел разговор с Андреем Луниным и заверил украинца, что он будет играть в двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Баварией» и может рассчитывать на выход в стартовом составе в финале главного еврокубка, если «сливочные» туда выйдут. Наставник полностью доверяет украинцу после его выдающейся игры в этом сезоне.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.

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Карло Анчелотти Бавария Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Бавария Бавария - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кадис
Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
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Первый Среди Равных
Хотіли вже Куртуа проти Баварії випускати, але ладно, дамо тобі постояти в півфіналах, типу все ок, довіряємо тобі, навішаємо лапші і марних сподівань щоб новий контракт на 5 років підписав, а після того як підпишеш залізно сядеш на банку на всі 5 років. 
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