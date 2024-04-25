Анчелотти дал Лунину важное обещание после заявления о возвращении Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Бельгиец будет готов к матчу Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет 4 мая.

Анчелотти провел разговор с Андреем Луниным и заверил украинца, что он будет играть в двух полуфинальных матчах Лиги чемпионов с «Баварией» и может рассчитывать на выход в стартовом составе в финале главного еврокубка, если «сливочные» туда выйдут. Наставник полностью доверяет украинцу после его выдающейся игры в этом сезоне.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.