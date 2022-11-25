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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 12:15 |
1378
0

Уэльс – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

25 ноября 2022, 12:15 |
1378
0
Уэльс – Иран. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2022 встречаются национальные сборные Уэльса и Ирана.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы команд:

Уэльс: Хеннесси – Мефам, Родон, Дэвис, Ампаду, Робертс, Рэмзи, Уилсон, Уильямс, Бэйл, Мур.

Иран: Хоссейни – Резаеян, Пуралиганджи, Хоссейни, Мохаммади, Голизаде, Эззатолахи, Нуруллахи, Хаджсафи, Азмун, Тареми.

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Источник Sport.ua
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