Руслан Костышин назвал двух игроков Колоса с большим потенциалом
Бывший наставник клуба отметил молодых игроков
Опытный украинский специалист Руслан Костышин в интервью для Sport.ua назвал молодых игроков «Колоса», которых ждет хорошее будущее.
– Чей прогресс в нынешнем составе «Колоса» вы бы отметили?
– В команде сейчас собраны преимущественно солидные игроки, которые уже успели приобрести определенный опыт. Впрочем, назову двух молодых футболистов, которые могут вырасти у сильных исполнителей. Это полузащитник Олег Криворучко и нападающий Артем Гусол.
Оба пока редко появляются на поле в матчах за главную команду, но имеют хорошую перспективу. Их потенциал хорошо знаю. А что касается прогресса, то назову голкипера Кирилла Фесюна. В подготовке этого парня – заслуга тренера вратарей Вячеслава Кернозенко. Он держит марку.
– Приходилось слышать разговор, что Фесюн одной ногой уже в «Шахтере».
– Если все так говорят, то, наверное, так оно и есть. Остается только подождать официального заявления.
19-летний Олег Криворучко в этом сезоне сыграл один матч в УПЛ, младший на год Артем Гусол – два.
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