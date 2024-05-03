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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 08:12 | Обновлено 03 мая 2024, 08:14
330
0

Руслан Костышин назвал двух игроков Колоса с большим потенциалом

Бывший наставник клуба отметил молодых игроков

03 мая 2024, 08:12 | Обновлено 03 мая 2024, 08:14
330
0
Руслан Костышин назвал двух игроков Колоса с большим потенциалом
ФК Колос. Руслан Костышин

Опытный украинский специалист Руслан Костышин в интервью для Sport.ua назвал молодых игроков «Колоса», которых ждет хорошее будущее.

– Чей прогресс в нынешнем составе «Колоса» вы бы отметили?

– В команде сейчас собраны преимущественно солидные игроки, которые уже успели приобрести определенный опыт. Впрочем, назову двух молодых футболистов, которые могут вырасти у сильных исполнителей. Это полузащитник Олег Криворучко и нападающий Артем Гусол.

Оба пока редко появляются на поле в матчах за главную команду, но имеют хорошую перспективу. Их потенциал хорошо знаю. А что касается прогресса, то назову голкипера Кирилла Фесюна. В подготовке этого парня – заслуга тренера вратарей Вячеслава Кернозенко. Он держит марку.

– Приходилось слышать разговор, что Фесюн одной ногой уже в «Шахтере».

– Если все так говорят, то, наверное, так оно и есть. Остается только подождать официального заявления.

19-летний Олег Криворучко в этом сезоне сыграл один матч в УПЛ, младший на год Артем Гусол – два.

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Руслан Костышин Колос Ковалевка Кирилл Фесюн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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