В Англии оценили игру Мудрика против Тоттенхэма

2 мая в отложенном матче 26-го тура Английскоцй Премьер-лиги «Челси» в лондонском дерби обыграл дома «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал встречу в стартовом составе своей команды и отыграл до 75-й минуты, после чего был заменен.

Британское издание Football.London оценило игру украинца в 7,0 балла.

«Мудрик начал очень хорошо, сделав пару проникающих передач за спину защитникам «шпор». Его работа в обороне была намного лучше, чем в последних играх. Все было лучше. Побольше бы такого», – гласит резюме по Мудрику от «лондонских» экспертов.

Лучшими игроками «Челси» в матче с «Тоттенхэмом», по мнению Football.London, стали Тревор Чалоба, Мойсес Кайседо и Николас Джексон. У них по 8,0 балла.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» поражением Мудрику и Ко совершенно не удивил.