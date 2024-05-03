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  4. В Англии оценили игру Мудрика против Тоттенхэма
Англия
03 мая 2024, 09:30 |
1553
0

В Англии оценили игру Мудрика против Тоттенхэма

«Челси» с украинцем в старте обыграли «шпор»

03 мая 2024, 09:30 |
1553
0
В Англии оценили игру Мудрика против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

2 мая в отложенном матче 26-го тура Английскоцй Премьер-лиги «Челси» в лондонском дерби обыграл дома «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик начал встречу в стартовом составе своей команды и отыграл до 75-й минуты, после чего был заменен.

Британское издание Football.London оценило игру украинца в 7,0 балла.

«Мудрик начал очень хорошо, сделав пару проникающих передач за спину защитникам «шпор». Его работа в обороне была намного лучше, чем в последних играх. Все было лучше. Побольше бы такого», – гласит резюме по Мудрику от «лондонских» экспертов.

Лучшими игроками «Челси» в матче с «Тоттенхэмом», по мнению Football.London, стали Тревор Чалоба, Мойсес Кайседо и Николас Джексон. У них по 8,0 балла.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» поражением Мудрику и Ко совершенно не удивил.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Тоттенхэм
Юрій Остроумов Источник: Football London
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