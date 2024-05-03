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Англия
03 мая 2024, 09:12 | Обновлено 03 мая 2024, 09:16
345
0

Тоттенхэм поражением Мудрику и Ко не удивил. Что не так у «шпор»?

«Синие» с украинцем победили в лондонском дерби

03 мая 2024, 09:12 | Обновлено 03 мая 2024, 09:16
345
0
Тоттенхэм поражением Мудрику и Ко не удивил. Что не так у «шпор»?
Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в перенесенном матче 26-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» переиграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Подопечные Ангелоса Постекоглу проиграли в лондонском дерби в нынешнем сезоне АПЛ уже в пятый раз. И во второй раз против «Челси».

Впрочем, в турнирной таблице АПЛ выше «шпор» из лондонских клубов располагается только «Арсенал», который занимает 1-ю позицию.

«Тоттенхэм» ранее обыграл в АПЛ в лондонских дерби «Фулхэм» (2:0), «Кристал Пэлас» (2:1), «Брентфорд» (3:2) и снова «Кристал Пэлас» (3:1)

Вничью «шпоры» сыграли с «Брентфордом» (2:2), «Арсеналом» (2:2) и «Вест Хэмом» (1:1)

Поражениями завершились встречи «Тоттенхэма» с «Челси» (1:4), «Вест Хэмом» (1:2), «Фулхэмом» (0:3), «Арсеналом» (2:3) и еще раз с «Челси» (0:2).

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 5-е место, имея 60 очков после 34 матчей. У «Челси» 8-я позиция и 51 пункт после 34 поединков.

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Тоттенхэм Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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