Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
Польша
03 мая 2024, 07:50 |
1173
1

Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши

Хлань ждет вызов в сборную Украины

03 мая 2024, 07:50 |
1173
1
Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
ФК Лехия. Максим Хлань

Украинский хавбек Максим Хлань проводит неплохой сезон (семь голов и четыре ассиста) в составе «Лехии» Гданьск в первой польской лиге. Игрок рассчитывает на вызов состав сборной Украины.

– Есть такое мнение, что если продолжите в том же духе, то скоро получит приглашение в сборную Украины?

Все возможно, у меня есть цель и я потихоньку шагаю к ней. Если заслужу вызов в сборную, я уверен, что мне дадут шанс.

— Если бы у вас был выбор, чтобы вы выбрали: поехать со сборной на Евро в Германию или на Олимпиаду в Париж?

Конечно, Евро более престижный турнир, чем Олимпиада в футболе. Но в моем случае я вряд ли получу вызов в сборную в ближайшем будущем, поэтому фокусируюсь на возможности сыграть на Олимпиаде.

— А если вызов от сборной Украины не будет поступать, а будет предложение от польской стороны, рассмотрите такой вариант?

– Я украинец и люблю свою страну. Поэтому мне хочется в первую очередь играть за родную сборную и приносить ей пользу, – сказал Хлань.

По теме:
Набрать форму до Евро. Форвард сборной Украины восстановился и готов играть
Игроки национальной и олимпийской сборных Украины получат бонусы от УАФ
В УАФ признались, от какой компании у сборной Украины будет новая форма
Максим Хлань Лехия Гданьск сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: NV.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»
Футбол | 03 мая 2024, 07:30 0
Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»
Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»

Экс-главный тренер «Колоса» рассказал о том, чем сейчас занимается

ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Теннис | 02 мая 2024, 18:31 0
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса

Элина наслаждается приятными моментами, когда все могут собраться вместе

ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Футбол | 03.05.2024, 07:44
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Футбол | 02.05.2024, 21:03
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Футбол | 03.05.2024, 07:01
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Хлань - майбутнє збірної. Він по манері нагадує Коноплянку. Тому чекаємо в збірній
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
02.05.2024, 09:31 30
Волейбол
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
01.05.2024, 20:45 1
Футбол
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская за супертурнир в Мадриде?
Сколько заработали Свитолина, Костюк, Ястремская за супертурнир в Мадриде?
01.05.2024, 20:19
Теннис
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 2
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после гола Кейна, дубля Винисиуса
01.05.2024, 08:01 2
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 15
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем