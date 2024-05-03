Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
Хлань ждет вызов в сборную Украины
Украинский хавбек Максим Хлань проводит неплохой сезон (семь голов и четыре ассиста) в составе «Лехии» Гданьск в первой польской лиге. Игрок рассчитывает на вызов состав сборной Украины.
– Есть такое мнение, что если продолжите в том же духе, то скоро получит приглашение в сборную Украины?
— Все возможно, у меня есть цель и я потихоньку шагаю к ней. Если заслужу вызов в сборную, я уверен, что мне дадут шанс.
— Если бы у вас был выбор, чтобы вы выбрали: поехать со сборной на Евро в Германию или на Олимпиаду в Париж?
— Конечно, Евро более престижный турнир, чем Олимпиада в футболе. Но в моем случае я вряд ли получу вызов в сборную в ближайшем будущем, поэтому фокусируюсь на возможности сыграть на Олимпиаде.
— А если вызов от сборной Украины не будет поступать, а будет предложение от польской стороны, рассмотрите такой вариант?
– Я украинец и люблю свою страну. Поэтому мне хочется в первую очередь играть за родную сборную и приносить ей пользу, – сказал Хлань.
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