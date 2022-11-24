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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 15:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:47
67
0

Уэльс – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 ноября в 12:00 поединок Мундиаля-2022

24 ноября 2022, 15:45 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:47
67
0
Уэльс – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Ирана.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Иран.

Кто может сыграть за Уэльс

Вратари: Уэйн Хеннесси («Ноттингем Форест»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Том Локьер («Лутон Таун»), Джо Родон («Ренн»), Крис Мефам («Борнмут»), Итан Ампаду («Специя»), Крис Гантер («Уимблдон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Коннор Робертс («Бёрнли»).

Полузащитники: Сорба Томас («Хаддерсфилд»), Джо Аллен («Суонси»), Мэтт Смит («МК Донс»), Дилан Левитт («Данди Юнайтед»), Гарри Уилсон («Фулхэм»), Джозефф Моррелл («Портсмут»), Джонатан Уильямс («Суиндон Таун»), Аарон Рэмси («Ницца»), Рубин Колвилл («Кардифф Сити»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес ФК»).

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут»), Марк Харрис («Кардифф Сити»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Фулхэм»).

Кто может сыграть за Иран

Вратари: Алиреза Беиранванд («Персеполис»), Амир Абедзаде («Понферрадина»), Хоссейн Хоссейни («Эстеглал»), Паям Ниазманд («Сепахан»).

Защитники: Маджид Хоссейни («Трабзонспор»), Хоссейн Канаани («Аль-Ахли»), Шоджа Халилзаде («Аль-Ахли»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Араби»), Садег Мохаррами («Локомотива» Загреб), Милад Мохаммади («Гент»), Эхсан Хаджсафи (АЕК), Рамин Резаэян («Персеполис»), Аболфазл Джалали («Эстеглал»).

Полузащитники: Саид Эззатоллахи («Вайле»), Али Карими («Кайсериспор»), Ахмад Нуроллахи («Шабаб Аль-Ахи»), Рузбе Чешми («Эстегляль»), Вахид Амири («Персеполис»), Саман Годдос («Брентфорд»), Алиреза Джаханбахш («Фейеноорд»), Али Голизаде («Шарлеруа»), Мехди Тораби («Персеполис»).

Нападающие: Сердар Азмун («Байер»), Мехди Тареми («Порту»), Карим Ансарифард (АЕК).

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Источник Sport.ua
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