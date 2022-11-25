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Уэльс
25.11.2022, FT 0 : 2
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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 25 ноября 2022, 14:24
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Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

25 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 25 ноября 2022, 14:24
4119
0
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Ирана одержала победу над национальной командой Уэльса со счетом 2:0.

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На 86 минуте валлийцы остались вдесятером после того, как их вратарь Уэйн Хеннесси получил заслуженную красную карточку за грубый фол и срыв атаки за пределами штрафной площади.

Численным большинством иранцы воспользовались сполна, забив два победных мяча в компенсированное ко второму тайму время. Голы на свой счет записали Рузбех Чешми и Рамин Резаэян.

Чемпионат мира 2022. Группа В. 2-й тур

Уэльс – Иран – 0:2

Чешми 90+8, Разаэян (90+11)

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мефэм – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур

Иран: Хоссейни – Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян – Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83) , Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) – Тареми, Азмун (Ансарифард 68)

Предупреждения: Родон (45+3) – Резаэян (90+5), Джаханбахш (90+5)

Удаление: Хеннесси (86)

0:1. Гол Чешми

0:2. Гол Резаэяна

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Рамин Резаэян (Иран).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Рузбех Чешми (Иран).
86’
Уэйн Хеннесси (Уэльс) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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