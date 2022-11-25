Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
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В матче второго тура группового раунда чемпионата мира 2022 сборная Ирана одержала победу над национальной командой Уэльса со счетом 2:0.
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На 86 минуте валлийцы остались вдесятером после того, как их вратарь Уэйн Хеннесси получил заслуженную красную карточку за грубый фол и срыв атаки за пределами штрафной площади.
Численным большинством иранцы воспользовались сполна, забив два победных мяча в компенсированное ко второму тайму время. Голы на свой счет записали Рузбех Чешми и Рамин Резаэян.
Чемпионат мира 2022. Группа В. 2-й тур
Уэльс – Иран – 0:2
Чешми 90+8, Разаэян (90+11)
Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мефэм – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур
Иран: Хоссейни – Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян – Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83) , Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) – Тареми, Азмун (Ансарифард 68)
Предупреждения: Родон (45+3) – Резаэян (90+5), Джаханбахш (90+5)
Удаление: Хеннесси (86)
0:1. Гол Чешми
0:2. Гол Резаэяна
События матча
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