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Чемпионат мира
Уэльс
25.11.2022, FT 0 : 2
Иран
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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 14:03 | Обновлено 25 ноября 2022, 14:55
3431
24

Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом

Неожиданная, но заслуженная победа команды Карлуша Кейруша

25 ноября 2022, 14:03 | Обновлено 25 ноября 2022, 14:55
3431
24
Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом
Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тур чемпионата мира в Катаре открывался поединком группы В: Уэльс играл с Ираном. Британцы подходили к матчу в статусе фаворитов – уж очень разобранными выглядели их соперники в первом туре против Англии (поражение 2:6).

Однако довольно неожиданно с первых же минут Ирану удалось навязать команде Роба Пэйджа практически равную борьбу. Да, небольшое территориальное преимущество у Уэльса все же было, но контратаки Ирана выглядели не менее опасными. Хотя в целом отметим, что в действиях обеих команд было очень много сумбура и крайне мало осмысленных коллективных действий.

На 12-й минуте первый опасный момент в матче создал Уэльс. Киффер Мур с метров с пяти замыкал подачу Коннора Робертса с правого фланга ударом с лета, однако попал прямо в голкипера иранцев Хоссейни. А уже спустя три минуты тот же Робертс едва не привез гол в свои ворота.

Он обрезался при поперечной передаче на своей половине поля, и у Ирана получился выход 3 в 2 по центру. Сардар Азмун, который оказался на ударной позиции, вместо этого решил покатить на пустые ворота на Али Голизадеша, но зря. Тот мяч в ворота, конечно, переправил, но из офсайда.

Еще один всплеск активности в исполнении сборной Ирана случился уже в компенсированное к первому тайму время. Все, что удалось с него выжать – это желтая карточка для Джо Родона, а также опасный прострел на Азмуна, который форвард «Байера» замкнуть не сумел.

Второй тайм начался веселее, и уже на 51-й минуте у сборной Ирана возник сумасшедший шанс открыть счет в матче. Азмун в контратаке вышел практически 1 на 1 с вратарем, однако пробил в штангу. Мяч подобрал Голизадеш, который метров с 22-х нанес красивый удар в дальний угол – снова штанга!

После этого Иран оставался опаснее, и наставник сборной Уэльса Роб Пэйдж решил провести двойную замену. Однако изменить ход встречи они не помогли. Преимущество Ирана ставало все ощутимее, и на 72-й минуте команда Карлуша Кейруша снова была близка к голу. Эзатолахи метров с 19-ти пробил в левый нижний угол, однако Хеннесси кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

На 83-й минуте Уэльс сподобился на единственный опасный момент у ворот соперника во втором тайме. Бэн Дэвис мощно пробивал верхом с линии штрафной, однако Хоссейни перевел на угловой.

Getty Images/Global Images Ukraine

На 85-й минуте очередная опасная контратака сборной Ирана обернулась большими проблемами для валлийцев. Голкипер Хеннесси вышел далеко за пределы своей штрафной и, промахнувшись мимо мяча, сбил Мехди Тареми. После просмотра VAR гватемальский арбитр матча Марио Эскобар показал первую на нынешнем ЧМ красную карточку.

Иран бросился реализовывать свое численное преимущество, и, когда казалось, что команда Кейруша сделать этого уже не успеет, они таки забили. Рузбех Чешми, который вышел на замену во втором тайме, классно пробил из-за пределов штрафной, и запасной голкипер сборной Уэльса Дэнни Уорд спасти не сумел. Валлийцы бросились отыгрываться, однако нарвались на контратаку, которая завершилась выходом один на один для правого защитника Ирана Рамина Разаэяна. Тот элегантно перебросил Уорда – 2:0.

Сенсационная, но абсолютно заслуженная победа Ирана в, пожалуй, худшем по качеству игры матче на нынешнем ЧМ. Ну а по поводу сборной Уэльса вопрос только один: КАК мы умудрились пустить такую команду на чемпионат?

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа В. Первый тур

Уэльс – Иран – 0:2
Гол: Чешми 90+8, Разаэян (90+11)

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мефэм – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур

Иран: Хоссейни – Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян – Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83) , Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) – Тареми, Азмун (Ансарифард 68)

Предупреждения: Родон (45+3) – Резаэян (90+5), Джаханбахш (90+5)

Удаление: Хеннесси (86)

Арбитр: Марио Эскобар (Гватемала)

Стадион: Ахмад бин Али (Аль-Райян)

Статистика

Удары (в створ): 10 (4) – 21 (6)
Угловые: 2 – 7
Офсайды: 2 – 2

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 24
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Brian
В чём сенсация по словам автора? Или Уэльс это ТОП сборная? В матчах с США вообще ничего не показали, сегодня тоже прогнозировано проиграли. 
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+9
Soyer
Сенсация была,если б Уэльс выиграл
Весь матч его возили 
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+7
Олег Молодов
Как можно было такому говну проиграть в плей-офф? Уэльс додому! 
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+4
Леха
Да Украина проиграла такому гавну ,Уэльс даже с США не наиграл на ничью тупо отскочили потому что в Украине тупо тренеры физруки и не умеют украинцы забивать с выгодных позиций 
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+2
Анатолій Чорнобук
Яе ми такій команді програли?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Dar Veter
+8   и   +11 это конечно ганьба для кимвров...Что то  не заметил я хиджабов на иранских болельщицах.  Они в Катаре скрываются?
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+1
ass36
Вот это развязка в конце игры, даже судья струсил дать прямую красную карточку, я думал и вар не поможет ну все же выгнал к уям собачьим. Иран с победой!!!
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+1
zzg77
Покарання!!! Це вам за Україну!!!
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-1
Леха
Я не сказал что это сенсация в Иране футболисты лучше чем в Уэльсе и Бейл уже не тот 
Ответить
-2
Gargantua
что ж вы за Иран радуетесь
а где политическая сознательность?
тем более успех Уэльса поднял бы реноме сбУ, дескать сильному сопернику проиграли.
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Леха
Физики Украины всегда не хватает после 60 минут бегают ели ели и всегда когда дождь Украина проигрывает. 
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-3
Леха
В Украине хороший шанс был пройти на ЧМ ,Уэльс это средняя команда и опять Украине не повезло в плей-оффе когда Украина научится реализовывать свои моменты из 20 ударов Украина ни одного не забивает такой шанс был поехать на ЧМ а теперь таких шансов может и не быть 
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Леха
У Ирана хорошие шансы впервые выйти из группы ,надеемся что США обыграет Иран 
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-3
Remark
Очень рад за сборную Ирана по футболу!
Так и тянулась рука поставить в конце матча на их гол за коф 5, но ... 
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
Леха
И не факт что Украина поедет на евро там Англия и Италия 100 процентов что Украина не обыграет ни Англию ни Италию ,учитесь у Венгрии как надо играть с Англией потому что защиты в Украине нет и нападения из 20 моментов не можем забить 
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-7
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