Второй тур чемпионата мира в Катаре открывался поединком группы В: Уэльс играл с Ираном. Британцы подходили к матчу в статусе фаворитов – уж очень разобранными выглядели их соперники в первом туре против Англии (поражение 2:6).

Однако довольно неожиданно с первых же минут Ирану удалось навязать команде Роба Пэйджа практически равную борьбу. Да, небольшое территориальное преимущество у Уэльса все же было, но контратаки Ирана выглядели не менее опасными. Хотя в целом отметим, что в действиях обеих команд было очень много сумбура и крайне мало осмысленных коллективных действий.

На 12-й минуте первый опасный момент в матче создал Уэльс. Киффер Мур с метров с пяти замыкал подачу Коннора Робертса с правого фланга ударом с лета, однако попал прямо в голкипера иранцев Хоссейни. А уже спустя три минуты тот же Робертс едва не привез гол в свои ворота.

Он обрезался при поперечной передаче на своей половине поля, и у Ирана получился выход 3 в 2 по центру. Сардар Азмун, который оказался на ударной позиции, вместо этого решил покатить на пустые ворота на Али Голизадеша, но зря. Тот мяч в ворота, конечно, переправил, но из офсайда.

Еще один всплеск активности в исполнении сборной Ирана случился уже в компенсированное к первому тайму время. Все, что удалось с него выжать – это желтая карточка для Джо Родона, а также опасный прострел на Азмуна, который форвард «Байера» замкнуть не сумел.

Второй тайм начался веселее, и уже на 51-й минуте у сборной Ирана возник сумасшедший шанс открыть счет в матче. Азмун в контратаке вышел практически 1 на 1 с вратарем, однако пробил в штангу. Мяч подобрал Голизадеш, который метров с 22-х нанес красивый удар в дальний угол – снова штанга!

После этого Иран оставался опаснее, и наставник сборной Уэльса Роб Пэйдж решил провести двойную замену. Однако изменить ход встречи они не помогли. Преимущество Ирана ставало все ощутимее, и на 72-й минуте команда Карлуша Кейруша снова была близка к голу. Эзатолахи метров с 19-ти пробил в левый нижний угол, однако Хеннесси кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

На 83-й минуте Уэльс сподобился на единственный опасный момент у ворот соперника во втором тайме. Бэн Дэвис мощно пробивал верхом с линии штрафной, однако Хоссейни перевел на угловой.

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На 85-й минуте очередная опасная контратака сборной Ирана обернулась большими проблемами для валлийцев. Голкипер Хеннесси вышел далеко за пределы своей штрафной и, промахнувшись мимо мяча, сбил Мехди Тареми. После просмотра VAR гватемальский арбитр матча Марио Эскобар показал первую на нынешнем ЧМ красную карточку.

Иран бросился реализовывать свое численное преимущество, и, когда казалось, что команда Кейруша сделать этого уже не успеет, они таки забили. Рузбех Чешми, который вышел на замену во втором тайме, классно пробил из-за пределов штрафной, и запасной голкипер сборной Уэльса Дэнни Уорд спасти не сумел. Валлийцы бросились отыгрываться, однако нарвались на контратаку, которая завершилась выходом один на один для правого защитника Ирана Рамина Разаэяна. Тот элегантно перебросил Уорда – 2:0.

Сенсационная, но абсолютно заслуженная победа Ирана в, пожалуй, худшем по качеству игры матче на нынешнем ЧМ. Ну а по поводу сборной Уэльса вопрос только один: КАК мы умудрились пустить такую команду на чемпионат?

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа В. Первый тур

Уэльс – Иран – 0:2

Гол: Чешми 90+8, Разаэян (90+11)

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Родон, Мефэм – Уильямс, Рэмси (Уорд 88), Ампаду (Аллен 78), Робертс (Джонсон 57) – Уилсон (Джеймс 58), Бэйл, Мур

Иран: Хоссейни – Мохаммади, Маджид, Пуралиганджи, Разаэян – Хаджсафи (Тораби 77), Эзатолахи (Карими 83) , Ахмад Нуроллахи (Чешми 78), Голизадеш (Джаханбахш 77) – Тареми, Азмун (Ансарифард 68)

Предупреждения: Родон (45+3) – Резаэян (90+5), Джаханбахш (90+5)

Удаление: Хеннесси (86)

Арбитр: Марио Эскобар (Гватемала)

Стадион: Ахмад бин Али (Аль-Райян)

Статистика

Удары (в створ): 10 (4) – 21 (6)

Угловые: 2 – 7

Офсайды: 2 – 2