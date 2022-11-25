В пятницу, 25 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Уэльса и Ирана. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Уэльс

Сборная Уэльса лишь второй раз в истории играет на чемпионатах мира. Впервые валлийцы попали на Мундиаль в 1958 году, причем сразу же вышли в плей-офф, где на стадии четвертьфинала минимально уступили (0:1) будущему чемпиону – Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

О том, как Уэльс добывал путевку на турнир в Катаре украинским болельщикам вряд ли стоит напоминать, ведь именно «сине-желтых» в финале плей-офф европейской квалификации валлийцы и обыграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко…

В стартовом туре Мундиаля в Катаре сборной Уэльса не без проблем удалось зацепиться за ничью в матче с командой Соединенных Штатов Америки (1:1). На гол Тимоти Веа, являющегося сыном президента Либерии, валлийцы ответили точным ударом с пенальти в исполнении Гарета Бэйла.

Иран

На чемпионате мира 2022 сборную Ирана, как и четыре года назад, тренирует экс-ассистент Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» Карлуш Кейруш. Примечательно, что на ЧМ-2018 «Персидские леопарды» под руководством португальца финишировали на третьем месте в группе с Португалией, Испанией и Марокко.

Затем наставник провел на своей должности чуть больше шести месяцев, а затем ушел, возглавив вскоре национальную команду Колумбии. Стартовый поединок в Катаре иранцы провалили, пропустив сразу 6 мячей от родоначальников футбола – англичан, забив в ответ лишь дважды.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Уэльс в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.10 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Уэльс: Хеннесси – Родон, Мефам, Дэвис, Рэмзи, Робертс, Моррелл, Уильямс, Джеймс, Уилсон, Бэйл.

Иран: Хоссейни – Мохаррами, Пурлиганджи, Канаанизадеган, Мохаммади, Хажсафи, Чешми, Нуроллахи, Джаханбакш, Тареми, Азмун.

25 ноября, пятница