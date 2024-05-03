Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранды АПЛ ведут ведут борьбу за молодого вингера. Главный претендент – МЮ
Англия
03 мая 2024, 07:35 |
473
0

Гранды АПЛ ведут ведут борьбу за молодого вингера. Главный претендент – МЮ

Олисе вряд ли остается в Кристал Пэлас

03 мая 2024, 07:35 |
473
0
Гранды АПЛ ведут ведут борьбу за молодого вингера. Главный претендент – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

По информации британских СМИ, 22-летний атакующий хавбек Майкл Олисе точно покинет «Кристал Пэлас», однако пока нет понимания, в каком из грандов АПЛ он окажется.

Главным претендентом является «Манчестер Юнайтед», который начал работу над трансфером еще зимой, но игроком интересуются «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Сума перехода оценивается в 50-60 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Олисе, который может сыграть на правом фланге и под нападающим, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

По теме:
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Майкл Олисе Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Кристал Пэлас Челси Арсенал Лондон
Иван Зинченко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
Хоккей | 02 мая 2024, 15:11 2
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром
ЧМ по хоккею. Ситуация сборной Украины перед последним туром

Команда готовится к последнему матчу турнира

Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Футбол | 02 мая 2024, 21:03 5
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал

«Челси» хочет подписать украинского голкипера

Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Волейбол | 02.05.2024, 09:31
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Будет скандал? В сборную Украины не приедут лидеры
Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»
Футбол | 03.05.2024, 07:30
Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»
Руслан КОСТЫШИН: «Вернулся ли бы в Колос? Да, ведь это свое, родное»
Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
Футбол | 03.05.2024, 07:50
Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
Украинский хавбек рассказал о том, согласится ли играть за сборную Польши
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Пышногрудая жена игрока Шахтера похвасталась сексуальной фигурой
01.05.2024, 22:46 15
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
01.05.2024, 19:46
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
01.05.2024, 20:45 1
Футбол
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 6
Футбол
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
02.05.2024, 16:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем