Гранды АПЛ ведут ведут борьбу за молодого вингера. Главный претендент – МЮ

По информации британских СМИ, 22-летний атакующий хавбек Майкл Олисе точно покинет «Кристал Пэлас», однако пока нет понимания, в каком из грандов АПЛ он окажется.

Главным претендентом является «Манчестер Юнайтед», который начал работу над трансфером еще зимой, но игроком интересуются «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Сума перехода оценивается в 50-60 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Олисе, который может сыграть на правом фланге и под нападающим, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.