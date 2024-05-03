Англия03 мая 2024, 07:35 |
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Гранды АПЛ ведут ведут борьбу за молодого вингера. Главный претендент – МЮ
Олисе вряд ли остается в Кристал Пэлас
03 мая 2024, 07:35 |
473
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По информации британских СМИ, 22-летний атакующий хавбек Майкл Олисе точно покинет «Кристал Пэлас», однако пока нет понимания, в каком из грандов АПЛ он окажется.
Главным претендентом является «Манчестер Юнайтед», который начал работу над трансфером еще зимой, но игроком интересуются «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Сума перехода оценивается в 50-60 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Олисе, который может сыграть на правом фланге и под нападающим, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
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