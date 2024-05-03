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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 04:43 | Обновлено 03 мая 2024, 04:44
96
0

Василий РУНИЧ: «У Александрии хороший и опытный тренерский штаб»

Хавбек львовского «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Александрией»

03 мая 2024, 04:43 | Обновлено 03 мая 2024, 04:44
96
0
Василий РУНИЧ: «У Александрии хороший и опытный тренерский штаб»
ФК Рух. Василий Рунич

Полузащитник львовского «Руха» Василий Рунич рассказал, какая сейчас обстановка в коллективе после победы над «Вересом», а также похвалил «Александрию», с которой предстоит сыграть в ближайшем туре УПЛ.

«После победы над «Вересом» у команды положительные эмоции. Результат нас порадовал, но мы проанализировали свою игру и понимаем, что допустили много ошибок. Так, после провального первого тайма «Руху» удалось перевернуть игру во второй половине матча. В общем нам нужно много еще над чем работать.

В коллективе сейчас прекрасная атмосфера и все сосредоточены на подготовке к матчу с «Александрией». У этой команды хороший и опытный тренерский штаб. «Александрия» будет играть в атакующий и комбинационный футбол, ведь их игроки много работают с мячом. Нас ждет игра с очень непростым и качественным соперником.

Каждый в «Рухе» понимает, что впереди последние туры и нужно сохранять максимальную концентрацию. Нам следует верить в свои силы и выходить на каждый матч с таким же настроем, с которым мы играли в течение сезона. Если нам удастся продемонстрировать свои лучшие качества и играть в свой привычный футбол, то «Рух» обязательно достигнет необходимых результатов», – сказал Рунич.

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Рух Львов Василий Рунич Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: ФК Рух Львов
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