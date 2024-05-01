Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ

В субботу «Жирона» в матче чемпионата Испании сыграет в каталонском дерби с «Барселоной». В клубе сообщили, что болельщики команды задолго до встречи раскупили все билеты и готовы поддерживать команду.

В случае победы «Жирона» квалифицируется в Лигу чемпионов.

Если команда уже в этом туре выйдет в Лигу чемпионов, то устроит небольшое праздничное мероприятие для фанов и футболистов. Правда, «Жирона» может выйти в ЛЧ еще в пятницу, но для этого нужно, чтобы «Атлетик» проиграл «Хетафе».

Сейчас «Жирона» идет на третьей позиции с 71 пунктом, у команды из Бильбао, которая находится на пятом месте, 58 очков.

В нынешнем сезоне команде серьезно помогли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. У Цыганкова 6 голов и 4 ассиста, а у Довбика 19 голов и 5 ассистов.