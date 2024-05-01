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  4. Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Испания
01 мая 2024, 20:45 |
1345
1

Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ

Команда готовится праздновать

01 мая 2024, 20:45 |
1345
1
Жирона в предвкушении. Команда в дерби с Барселоной может выйти в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу «Жирона» в матче чемпионата Испании сыграет в каталонском дерби с «Барселоной». В клубе сообщили, что болельщики команды задолго до встречи раскупили все билеты и готовы поддерживать команду.

В случае победы «Жирона» квалифицируется в Лигу чемпионов.

Если команда уже в этом туре выйдет в Лигу чемпионов, то устроит небольшое праздничное мероприятие для фанов и футболистов. Правда, «Жирона» может выйти в ЛЧ еще в пятницу, но для этого нужно, чтобы «Атлетик» проиграл «Хетафе».

Сейчас «Жирона» идет на третьей позиции с 71 пунктом, у команды из Бильбао, которая находится на пятом месте, 58 очков.

В нынешнем сезоне команде серьезно помогли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик. У Цыганкова 6 голов и 4 ассиста, а у Довбика 19 голов и 5 ассистов.

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Жирона Барселона Виктор Цыганков Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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Пусть продолжает дальше курс на украинцев. У Жироны хорошо получается развивать украинских футболистов. Этот испанский клуб уже много сделал для Украины. Огромная благодарность Жироне! Удачи в субботу!
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