Фиаско Германии и семь голов Испании в Катаре, Шахтер победил Зарю в УПЛ
Главные новости за 23 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 23 ноября.
1. Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете. Команда Ханса-Дитера Флика начала ЧМ-2022 с поражения.
2. Дэвис лишил Канаду исторического гола. Бельгия взяла максимум из минимума. «Красные дьяволы» добыли минимальную победу в стартовом матче на ЧМ.
3. Уничтожили. Испанцы поиздевались над Коста-Рикой. «Красная фурия» обыграла соперников со счетом 7:0.
4. Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ. В другом поединке дня в этом квартете сыграют Бельгия и Канада.
5A. Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу. Команда Виктора Скрипника отыгралась с 0:2, но уступила
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной. В этом году матч не состоится.
6. Будивельник потерпел поражение от Калева-Крамо, но сохранил хорошие шансы. Эстонский коллектив обыграл киевскую команду со счетом 75:66.
7. Украина U-19 победила шведов и выиграла группу 1-го раунда отбора к Евро. Подопечные Сергея Нагорняка выиграли все три матча группового раунда.
8. ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола еще на два года остается в Манчестер Сити. Испанский специалист продлил трудовое соглашение с английским клубом.
9. Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии. Для выхода в финал четырех надо выиграть группу в Италии.
10. Украина проиграла Узбекистану в 1/4 финала командного ЧМ по шахматам. Оба рапид-матча выиграли соперники украинской сборной.
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