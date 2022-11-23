ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола еще на два года остается в Манчестер Сити

«Манчестер Сити» сообщил, что главный тренер Пеп Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с английским клубом.

51 летний специалист работает с «горожанами» с лета 2016 года. На данный момент испанский специалист выиграл 11 крупных трофеев, в том числе четыре из пяти последних титулов Премьер-лиги.

Во всех соревнованиях он выиграл 271 из 374 матчей (процент побед – 72,4%). «Сити» за этот период забил 921 гол, в среднем 2,46 гола за игру.