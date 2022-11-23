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Англия
23 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:30
850
1

ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола еще на два года остается в Манчестер Сити

Испанский специалист продлил трудовое соглашение с английским клубом

23 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:30
850
1
ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола еще на два года остается в Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола (справа)

«Манчестер Сити» сообщил, что главный тренер Пеп Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с английским клубом.

51 летний специалист работает с «горожанами» с лета 2016 года. На данный момент испанский специалист выиграл 11 крупных трофеев, в том числе четыре из пяти последних титулов Премьер-лиги.

Во всех соревнованиях он выиграл 271 из 374 матчей (процент побед – 72,4%). «Сити» за этот период забил 921 гол, в среднем 2,46 гола за игру.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити продление контракта
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Источник ФК Манчестер Сити
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NachoBarbero
Отлично! Спасибо Гвардиоле за Зину!
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