Англия23 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Гвардиола еще на два года остается в Манчестер Сити
Испанский специалист продлил трудовое соглашение с английским клубом
23 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:30
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«Манчестер Сити» сообщил, что главный тренер Пеп Гвардиола подписал новый двухлетний контракт с английским клубом.
51 летний специалист работает с «горожанами» с лета 2016 года. На данный момент испанский специалист выиграл 11 крупных трофеев, в том числе четыре из пяти последних титулов Премьер-лиги.
Во всех соревнованиях он выиграл 271 из 374 матчей (процент побед – 72,4%). «Сити» за этот период забил 921 гол, в среднем 2,46 гола за игру.
We’ve got 👏👏 Guardiola! 💙 pic.twitter.com/MkrmclswC1— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022
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Отлично! Спасибо Гвардиоле за Зину!
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