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Украина. Премьер лига
02 мая 2024, 23:14 | Обновлено 02 мая 2024, 23:21
171
0

Риццоли дал официальное разъяснение по спорным эпизодам 25-го и 26-го туров

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал пояснения

02 мая 2024, 23:14 | Обновлено 02 мая 2024, 23:21
171
0
Риццоли дал официальное разъяснение по спорным эпизодам 25-го и 26-го туров
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Риццоли

Комітет арбітрів Української асоціації футболу спільно з консультантом з арбітражу Ніколою Ріццолі пояснив тлумачення окремих ігрових епізодів перенесених матчів 25-го та 26-го турів УПЛ 2023/24.

25-й тур

«Металіст 1925» – «Оболонь». Арбітр – Віталій Романов.

15 хв. Рішення польового арбітра: продовжити гру без ДС.

Правильне рішення: продовжити гру без ДС.

Обґрунтування: «Гравець № 2 («Металіст 1925») ризикує, тримаючи нападника № 16 («Оболонь») за футболку, але ця дія не впливає на рух нападника (настільки, що він добре й без особливих труднощів б'є головою по м'ячу) і тому не може вважатися фолом саме через те, що не відбувається відчутного впливу на суперника. Ми повинні пам'ятати, що для того, щоб затримка вважалася фолом, вона також повинна мати наслідок, а не просто базуватися на подобі натягнутої футболки».

Саме із тієї причини, про яку йшлося вище, ВАА обмежився здійсненням мовчазної перевірки.

«Минай» – «Рух». Арбітр – Дмитро Євтухов.

52 хв. Рішення польового арбітра: пенальті без ДС.

Правильне рішення: штрафний удар без ДС.

Обґрунтування: «Захисник № 32 («Минай») зіграв ногою в м'яч на випередження, у той час як нападник № 30 («Рух») збирався пробити по воротах. Захисник першим правильно зіграв у м'яч, а потім нападник вдарив його ногою по задній частині стопи. Арбітр, хоч і знаходився в чудовій позиції, але через швидкість втручання захисника не зміг розібратися в описаній вище ситуації й помилково призначив пенальті».

Як і належить, ВАА правильно рекомендував польовому арбітру ПНП через згадану вище причину, маючи наявність чітких доказів, зображень, що відтворюються на екрані.

«Шахтар» – «Зоря». Арбітр – Олександр Кальонов.

83 хв. Рішення польового арбітра: продовжити гру без ДС.

Правильне рішення: продовжити гру без ДС.

Обґрунтування: «Гравець № 9 («Зоря») не робить будь-якого неправомірного руху, розвертаючись і не створюючи перешкод на шляху нападника № 30 («Шахтар»), який, натомість, врізається в нього. Дії гравця, який обертається максимально в межах власного простору, не є порушенням, і ми завжди пам'ятаємо, що футбол – це контактний вид спорту з великою кількістю можливих тілесних контактів».

Саме тому, як зазначалося вище, ВАА обмежився здійсненням мовчазної перевірки.

89 хв. Рішення польового арбітра: штрафний удар + червона картка за ЗОГМ.

Правильне рішення: штрафний удар + червона картка за ЗОГМ.

Обґрунтування: «Гравець № 1 («Зоря») скоїв жорсткий фол проти гравця № 14 («Шахтар») неподалік лінії власного штрафного майданчика. Арбітр правильно вилучає воротаря, оскільки нападник мав явну можливість забити гол. У арбітра для визначення ситуації ЗОГМ були наявні всі чотири критерії: володіння м'ячем, напрямок атаки до воріт, географічне місце фолу та кількість захисників (пам'ятайте, що фол, скоєний воротарем за межами власного штрафного майданчика, є обтяжуючою обставиною, оскільки ворота залишаються незахищеними)».

Саме через це, як зазначалося вище, ВАА обмежився здійсненням мовчазної перевірки.

26 тур

«Дніпро-1» – «Динамо». Арбітр – Юрій Іванов.

88 хв. Рішення польового арбітра: продовжити гру без ДС.

Правильне рішення: продовжити гру без ДС.

Обґрунтування: «Гравець № 5 («Дніпро-1»), ризикуючи, обіймав гравця № 6 («Динамо») обома руками. Ми не можемо стверджувати, що ці дії впливають і призводять до падіння нападника й є утримуванням, що перешкоджає його руховим можливостям. Тому розглядати подібне як порушення через відсутність відчуття впливу є суперечливою ситуацією. Ми вважаємо, що треба продовжувати гру саме тому, що сам факт тримання не впливає на гравця, який, послизнувшись на газоні, втрачає рівновагу та падає, і ми не хочемо призначати «легкі» пенальті».

Із причин, описаних вище, не маючи чітких зображень, що демонструють вплив обіймів на падіння нападника, ВАА справедливо обмежився проведенням мовчазної перевірки. Вважаємо за доцільне зазначити, що навіть у разі призначення пенальті ВАА не зміг би втрутитися з тих самих причин, оскільки не зміг би чітко продемонструвати, що між обіймами та падінням нападника був відсутній будь-який зв'язок.

88 хв. Рішення польового арбітра: штрафний удар + червона картка за СІП.

Правильне рішення: штрафний удар + червона картка за СІП.

Обґрунтування: «Гравець № 24 («Динамо») скоює серйозне ігрове порушення, завдаючи удару ногою ззаду супернику й не маючи можливості зіграти в м'яч. У таких ситуаціях необхідно пам'ятати про вимоги ФІФА та УЄФА, які спрямовані на захист безпеки гравців і передбачають обов'язкову червону картку за удар суперника ззаду за наявності високої швидкості, стрибку (тобто за відсутності контролю над власним тілом), коли відсутня можливість ведення боротьби за м'яч».

Саме тому, із вищезгаданої причини, ВАА обмежився здійсненням мовчазної перевірки.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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