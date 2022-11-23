Безголевой старт. Марокко и Хорватия разошлись миром в первом туре ЧМ

23 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре вступили в игру представители группы F.

Первыми в этот игровой день на поле стадиона «Эль-Байт» в Эль-Хауре вышли сборные Марокко и Хорватии.

Игра началась в невысоком темпе, и опасных ситуаций в дебюте встречи почти не было. Запомнилась концовка первой половины. Команда Златко Далича, считавшаяся фаворитом матча, прибавила в темпе и создала два голевых момента.

На 45-й минуте Никола Влашич имел возможность отличиться, когда после прострела с левого фланга пробил в одно касание. Голкипер марроканцев Яссин Бун чудом выручил свою команду, среагировав на удар в упор.

И тут же, в компенсированное время, хорваты получили еще один шанс. Удар Влашича с очень выгодной позиции блокировал защитник, а отскочивший мяч Лука Модрич почему-то отправил выше ворот.

Во втором тайме Хорватия надежно завладела игровым преимуществом. На 52-й минуте снова пришлось вступать в дело Яссину Буну. Голкипер марроканцев в стыке у своих ворот сумел первым выбить мяч из опасной зоны.

На 71-й минуте капитан хорватов Лука Модрич отлично закрутил мяч со штрафного с правого фланга атаки, и кто-то из защитников сборной Марокко чуть не срезал мяч в свои ворота. Мяч ушел выше ворот, на стороне марокканцев снова оказалась фортуна.

Последовали замены, и темп игры снова упал. Марокканцы много времени проводили в защите и сумели удержать столь важную для них ничью – 0:0 при не самой яркой игре. Обе сборные были недостаточно качественно для победы. И это уже третья нулевая ничья на турнире в 9 сыгранных матчах.

Потеря очков для хорватов пока не критична, но 27 ноября во втором туре им обязательно нужно будет побеждать канадцев, чтобы с хорошим очковым запасом подойти к последней игре группы с бельгийцами.

В другом матче стартового тура в этом квартете 23 ноября в 21:00 сыграют команды Бельгии и Канады.

🏆 ЧМ-2022. Группа F

1-й тур, 23 ноября. Эль-Хаур, стадион «Аль-Байт»

12:00 Марокко – Хорватия – 0:0

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазрауи (Аттийят-алла, 60), Амрабат, Амалла, Унаи (Сабири, 82), Зиеш, Буфаль (Эз Абде, 65), Эн-Несири (Амдалла, 81).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Ковачич (Маер, 79), Брозович, Перишич (Оршич, 90), Влашич (Пашалич, 46), Крамарич (Ливая, 71).

Предупреждение: Амрабат, 78.