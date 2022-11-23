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  4. Златко ДАЛИЧ: «Для выхода из группы нужно минимум 4-5 очков»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 17:53 |
126
0

Златко ДАЛИЧ: «Для выхода из группы нужно минимум 4-5 очков»

Тренер сборной Хорватии – о матче против Марокко

23 ноября 2022, 17:53 |
126
0
Златко ДАЛИЧ: «Для выхода из группы нужно минимум 4-5 очков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Главный тренер сборной Хорватии Златно Далич прокомментировал ничью 0:0 с Марокко в первом туре ЧМ-2022:

«Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Противник плотно расположился в обороне, а на контратаках марокканцы очень опасны. Не хватило глубины и вертикальных передач, а созданными моментами мы не воспользовались.

Не хватало решимости. Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать как минимум 4-5 очков».

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Златко Далич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 по футболу Марокко - Хорватия
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