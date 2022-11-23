Чемпионат мира23 ноября 2022, 17:53 |
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Златко ДАЛИЧ: «Для выхода из группы нужно минимум 4-5 очков»
Тренер сборной Хорватии – о матче против Марокко
23 ноября 2022, 17:53 |
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Главный тренер сборной Хорватии Златно Далич прокомментировал ничью 0:0 с Марокко в первом туре ЧМ-2022:
«Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Противник плотно расположился в обороне, а на контратаках марокканцы очень опасны. Не хватило глубины и вертикальных передач, а созданными моментами мы не воспользовались.
Не хватало решимости. Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать как минимум 4-5 очков».
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