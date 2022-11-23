Златко ДАЛИЧ: «Для выхода из группы нужно минимум 4-5 очков»

Главный тренер сборной Хорватии Златно Далич прокомментировал ничью 0:0 с Марокко в первом туре ЧМ-2022:

«Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Противник плотно расположился в обороне, а на контратаках марокканцы очень опасны. Не хватило глубины и вертикальных передач, а созданными моментами мы не воспользовались.

Не хватало решимости. Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать как минимум 4-5 очков».