В среду, 23 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт», вместимостью 60 000 зрителей, состоится матч 1-го тура в квартете F групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Марокко и Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Марокко

Сборная Марокко старт в отборочном турнире ЧМ-2022 взяла со второго этапа. В нем она в своем квартете добилась 100%-го показателя – 6 побед в шести матчах и пробилась в третий – решающий – этап. В итоговой таблице позади марокканцев остались команды Гвинеи-Бисау (6 очков), Гвинеи (4 пункта) и Судана (3 очка).

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В рамках третьего этапа отбора Марокко получило в оппоненты команду ДР Конго. В первой игре на выезде «Атласские львы» добились ничьей – 1:1. В повторной встрече на своем поле марокканцы одержали крупную победу 4:1 и благополучно прошли в финальную часть чемпионата мира.

Хорватии

Подопечные Златко Далича путевку на мундиаль в Катаре завоевали по результатам основной кампании евроотбора. Они в группе Н заняли первое место и стали обладателями единственного прямого билета на ЧМ.

В 10 матчах балканцы набрали 23 очка. Они одержали 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Своего ближайшего соперника – команду рашистов – Хорватия опередила на 1 пункт. Впрочем, даже такого минимума «клетчатым» хватило для итогового триумфа.

Уже в статусе участника будущего ЧМ команда Хорватии в июне и сентябре этого года сыграла в группе Дивизиона А розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона-2023/2024. И вновь, как и в отборе на мундиаль, балканской сборной благоволила удача – она выиграла квартет и завоевала путевку в Финал четырех.

В компании с Данией, Францией и Австрией команда Далича набрала в 6 матчах 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение). В итоге она на 1 пункт опередила датчан, занявших 2 позицию.

Ориентировочные составы

Марокко: Боно – Хакими, Яхья, Агерд, Мазрави, Амрабат, Унахи, Амалла, Буфаль, Зиеш, Эн Несири.

Хорватии: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Влашич, Перишич, Ливая.

23 ноября